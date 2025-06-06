Григорий Решетник заговорил о строительстве собственного дома во время войны и где берет деньги: "Это сложно"

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал о строительстве своего двухэтажного дома, площадь которого превысит 150 квадратных метров.

Так, во время войны ведущий постепенно создает свое семейное гнездышко. Григорий делится, что сейчас проект находится на этапе покраски стен, хотя процесс длится уже более пяти лет. По словам звезды, все идет без четких рамок заезда туда, ведь строительство требует значительных финансовых вложений.

"Сейчас на этапе покраски стен. Мы его строим уже пять лет, там был сначала только фундамент. Дедлайны отпустили, потому что все это упирается в финансы. Поскольку мы люди порядочные и честно зарабатываем деньги, накапливаем и потом инвестируем. Это сложно и дорого. Хочется быстрее (переехать - прим. ред.), но дедлайны не ставим", - рассказал Решетник в интервью Мирославе Мандзюк.

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Григорий Решетник с семьей / © instagram.com/grisha_reshetnik

Что касается бюджета на строительство, то в семье Григория Решетника существует четкое партнерство. Ведущий признается, что когда заканчиваются его личные средства, он может обратиться за поддержкой к жене Кристине. Кроме того, Решетник также рассекретил сразу несколько направлений, на чем именно зарабатывает сегодня:

"У нас в семье есть деньги Кристины, а есть наши общие. Когда заканчиваются мои, то я занимаю у нее. Я отвечаю за это (финансы за строительство - прим. ред.), но я благодарен жене, что она мне подставит крепкое финансовое плечо. Я преподаю в университете "Мастерство диктора и ведущего". Я скорее звездный мастер - появляюсь на своих авторских мастер-классах, работаю со студентами, ищу детям работу, всегда с ними на связи. Также у меня корпоративная деятельность, веду мероприятия разные, есть рекламные интеграции в соцсети, озвучивание, мастер-классы, индивидуальные занятия для ораторов", - объяснил шоумен.

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