Григорий Решетник запостил фото 2-летнего сына, который показал грубый жест российским оккупантам

Украинский телеведущий Григорий Решетник порадовал поклонников забавными фотографиями своего младшего сына Александра.

На странице в Instagram звездный отец разместил серию фотографий, на которых запечатлен его младший сын, 2-летний Александр. Мальчик позирует, одетый в темно-синий комбинезон со значком карты Украины слева на груди. При этом маленький Саша показывает жест "дуля" и улыбается.

Сын Григория Решетника Александр / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

В свою очередь, Решетник увидел в этом жесте от сына послание для российских оккупантов:

"А вот вам, вороги наши. Александр Решетник гарантирует территориальную целостность Украины уже в этом году!" – подписал кадр ведущий.

Сын Григория Решетника Александр / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

В свою очередь, поклонники Решетника поблагодарили его за поднятие настроения и отметили, что ребенок правду говорит: "Дулю с маком им, а не Украину! Маленький красавчик", "Маленький патриот. С такими детьми — победа точно будет за нами", "А что то за украинец, который не умеет кацапу дулю загнуть?", "Супер, малыш и то знает. Вот вам враги проклятые!".

Сын Григория Решетника Александр / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, ранее жена Григория Решетника Кристина показала, как провела время с тремя их детьми и насмешила фанатов забавными семейными кадрами. Отметим, что у Решетников трое сыновей – 9-летний Иван, 5-летний Дмитрий и двухлетний Александр.

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