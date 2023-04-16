Григорий Решетник запостил милое фото с новорожденным сыном на руках в день его 10-летия

В семье телеведущего Григория Решетника сегодня двойной праздник, ведь они празднуют не только Пасху, но и день рождения сына.

Старшему сыну шоумена Ивану исполнилось 10 лет. Григорий вспомнил, каков был день, когда мальчик только появился на свет. В Instagram ведущий поделился милым архивным фото, на котором новорожденный мальчик лежал у него на руках.

Григорий Решетник с сыном / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Также отец и сын решили воспроизвести фотографию 10-летней давности — они позировали в таких же позах на новом фото. Получилось забавно, ведь сейчас взрослый Иван едва умещается у отца на руках.

Григорий Решетник с сыном / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Сегодня нашему маленькому-взрослому Ивану 10-ть лет! Чрезвычайно талантливый парень: добрый, отзывчивый, ответственный и трудолюбивый! Горжусь и мечтаю, чтобы всегда был счастлив! Сынок, любим тебя — ты крут", — поздравил сына Решетник.

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