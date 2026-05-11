Григорий Рештеник выехал из Украины во время войны и рассекретил, где с женой отдыхает

Григорий Решетник с женой Кристиной / © instagram.com/kristina_reshetnik

Украинский ведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной отправился за границу и показал, где они отдыхают вдвоем во время войны.

Так, супруги впервые за долгое время организовали романтическое путешествие без детей. Своим местом отдыха влюбленные выбрали Турцию. Как известно, ведущий имеет право законно пересекать границу как многодетный отец. Впрочем, дорога выдалась не совсем легкой. В своем Instagram Кристина призналась, что на границе их ждала тщательная проверка со стороны венгерских пограничников.

«Машин почти не было, но нас проверяли венгры на „яме“. Обыскали всю машину и нас полностью, но поняли, что кроме костюмов и туфель у нас ничего — быстро отпустили», — поделилась блогерша.

К слову, звездные супруги сначала добрались из Киева в Мукачево, после чего пересекли границу с Венгрией, а уже оттуда отправились к финальной точке своего путешествия. Григорий с возлюбленной поселились в роскошной двухэтажной вилле с бассейном на территории. Туда их довез персональный трансфер. К тому же комплекс порадовал многодетных родителей цветами и игристым.

Шоумен с избранницей уже успели погулять по живописным окрестностям и полакомиться местной кухней. Кристина утверждает, что в Турции они всего на несколько дней. Поэтому звезды сполна наслаждаются временем наедине и не скрывают счастья.

