Григория Чапкиса похоронили: яркие цитаты легенды в шоу "Танці з зірками"

Он был строгим судьей проекта.

Народный артист Украины Григорий Чапкис, которого похоронили на Байковом кладбище 18 июня, всенародным любимцем стал в 2006-м, когда в возрасте 76 лет появился в жюри шоу "Танці з зірками".

Он был строгим судьей, не жалел критики даже для самых сильных участников. Но и за успехи на паркете хвалил обильно. Когда Григорий Николаевич пропускал эфир "Танців з зірками", канал "1+1" получал кучу вопросов от зрителей — "Где Чапкис?". В день, когда страна прощается с Григорием Чапкисом, вспоминаем самые яркие его реплики, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Мне очень понравилось, хороший мальчик, единственный вопрос - зачем эта кровать

Эммануэль, вы опять доказали, что мал золотник да дорог. Вы еще раз доказали, что мы, маленькие мужчины можем принести столько же удовольствия, сколько и большие мужчины

Марчин, ты забрал мою партнершу. Я танцевал с Аней, а теперь она с тобой, а на почве ревности я способен на все!

Памела, что я хочу сказать. Вы меня очаровали, ваша красота неописуема! Но я не понимаю, почему вы экономите свои бедра!

Я не настолько образован, чтобы говорить коротко. Я очень коротко, часа на полтора, расскажу историю танго. Это молодой совершенно танец, ему только 150 лет

Вы нам показали танец и хор. Хор мне очень понравился. Бывает так, что танцую в ритм, но не в музыку, у вас не было ни одного ни другого.

Чтобы быть похожим на тебя, я решил продать свои волосы, может она когда-то перепутает меня

Почему в раю так хорошо? Потому что там нет судей!

Танец без мысли - это все равно, что человек без души.

Евгений, я в восторге, такая женщина!

Вот такая судьба у нас. Когда танцуете хорошо, молодцы - вы, а когда плохо - виноваты судьи.

Мне кажется, Олег сейчас сделал больше, чем может, но меньше, чем хотел.

Вы доказали, что желание любви - больше чем любовь, блестящий номер!

Новости Украины: высказывания Григория Чапкиса, которые запомнились своей яркостью

Напомним, ранее родственница Григория Чапкиса вспомнила напутственные слова хореографа незадолго до смерти. Также рассказал, каким был звезда, его коллега.

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