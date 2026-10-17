Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

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17 октября Григорий Решетник отмечает свой 43-й день рождения. За более чем два десятилетия на телевидении он прошел путь от юноши из Николаева, который сначала учился на финансиста, до одного из самых узнаваемых ведущих украинского телевидения. Сегодня Решетник — многодетный отец, супруг Кристины, преподаватель, доктор философии и бессменный ведущий шоу «Холостяк».

Кажется, что Григорий Решетник всегда был именно там, где его привыкли видеть украинские зрители: в костюме, с микрофоном и с той самой фирменной интонацией, с которой он объявляет важнейшие решения героев «Холостяка». Впрочем, его карьера начиналась вовсе не с романтического реалити-шоу.

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Телеведущий родился 17 октября 1983 года в Николаеве. В детстве он занимался народными танцами и посещал театральную студию, а после школы предпринял первую попытку получить совершенно не творческую профессию. Решетник поступил на финансовую специальность, однако уже через год понял, что экономика — не его путь. Тогда он рискнул сменить направление и переехал в Киев.

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Детство Григория Решетника: «Я рос таким гадким утенком»

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Судя по его внешней уверенности и телевизионной харизме, сегодня трудно представить, что в детстве будущий ведущий вовсе не чувствовал себя звездой.

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сам Решетник откровенно рассказывал, что его детство было нелегким. Он рос в Николаеве вместе с сестрой в небольшой квартире. Особенно сложным периодом стали первые годы жизни: с двух месяцев до 13 лет у мальчика было кожное заболевание, из-за которого значительная часть тела была покрыта ранами.

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Из-за этого он сталкивался с насмешками сверстников и называл себя «гадким утенком». В то же время Григорий вспоминал, что именно поддержка родителей помогла ему пережить этот период и сформировать характер.

Со временем этот парень не просто преодолел комплексы, но и сделал голос своим главным профессиональным оружием.

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Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

От финансиста до телеведущего: как Решетник оказался на телевидении

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

После неудачного года обучения на финансового специалиста Григорий поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств. Там он осваивал специальность, связанную с дикторским мастерством и ведением телепрограмм.

При этом Решетник не стал ждать получения диплома, чтобы начать карьеру. Еще во время учебы он работал на телевидении — был журналистом, ведущим рубрик и диктором.

Его голос услышали на «Первом национальном», а впоследствии он работал на «Интере», «1+1», СТБ и других телеканалах. Именно голос постепенно стал его визитной карточкой: Решетник озвучивал «Танцы со звездами», «Файну Юкрайну», «Параллельный мир», «Мою правду», «МастерШеф» и ряд других проектов.

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Впрочем, путь непосредственно к статусу телеведущего был далеко не таким быстрым.

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Григорий вспоминал, что у него не было в телевизионной сфере ни влиятельных знакомых, ни родственников, ни спонсоров, которые могли бы помочь с карьерой.

Одной из важных ступеней стала работа на СТБ. По данным КНУКиМ, он прошел длительный кастинг на роль ведущего «Невероятной правды о звездах», а уже после этого получил предложение вести «Холостяк». Именно это шоу впоследствии стало главным телевизионным проектом в его карьере.

«Холостяк», который изменил всё

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Решетник стал ведущим украинского «Холостяка» ещё в начале 2010-х. С тех пор сменились десятки героев, участниц, локаций и даже сам подход к романтическому реалити-шоу, но ведущий остался на своём месте.

За годы существования проекта его голос стал практически неотъемлемой частью шоу. Решетник встречал новых участниц, сопровождал свидания, комментировал самые эмоциональные моменты и объявлял решения главных героев.

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

В 2025 году ведущий написал на основе этого опыта ещё и научную работу. 11 сентября он защитил диссертацию в КНУКиМ на тему «Реалити-шоу „Холостяк“ как феномен аудиовизуальной культуры». Работа была посвящена тому, как реалити-шоу о знакомствах влияет на восприятие любви и романтических отношений в обществе.

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Об этом широко стало известно уже в начале 2026 года. Тогда же выяснилось, что Решетник получил степень доктора философии по культурологии. Его диссертация насчитывает 217 страниц и состоит из трёх основных частей — о реалити-шоу как культурном явлении, международном формате «Холостяка» и украинской адаптации проекта.

Поэтому теперь фраза «Григорий Решетник знает о „Холостяке“ всё» звучит почти буквально — он не только годами ведёт шоу, но и исследовал его как научное явление.

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

К своему 43-летию Решетник подходит, не намереваясь покидать проект, принесший ему наибольшую популярность.

Любовь за кадром: 15 лет брака с Кристиной

Архивная фотография Григория Решетника с женой / © instagram.com/grisha_reshetnik

Несмотря на то, что Решетник уже много лет наблюдает за чужими романтическими историями, его собственная личная жизнь остается гораздо более стабильной.

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий и Кристина познакомились ещё в начале его телевизионной карьеры. Их отношения развивались постепенно, а 10 октября 2010 года пара сыграла свадьбу в Ивано-Франковске. На торжестве было около 150 гостей.

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/grisha_reshetnik

За годы брака супруги стали родителями троих сыновей — Ивана, Дмитрия и Александра.

Интересно, что все трое мальчиков рождались в присутствии отца. Решетник рассказывал, что вместе с Кристиной они каждый раз выбирали роды с участием партнера.

Григорий Решетник с женой и сыновьями / © instagram.com/grisha_reshetnik

Когда рождался младший сын Александр, телеведущий даже успел провести рабочий эфир, забрать старших детей и только после этого отправился в роддом. Александр родился 28 ноября 2020 года, его вес составил 4,1 килограмма, а рост — 56 сантиметров.

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/kristina_reshetnik

Имена сыновей в семье тоже имеют свою особую историю: Ивана назвали в честь отца Григория, Дмитрия — в честь отца Кристины, а имя Александр родители выбрали по собственному усмотрению.

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/kristina_reshetnik

Кризисы, трое детей и мечта о дочери

Григорий Решетник с женой и сыновьями / © instagram.com/grisha_reshetnik

Решетники не раз говорили о том, что за красивой картинкой семейной жизни стоит обычная повседневная работа над отношениями.

Григорий признавался, что в браке бывали сложные периоды, однако супруги предпочитали не уходить от проблем, а разговаривать друг с другом.

Воспитание троих сыновей тоже не всегда даётся легко. В то же время ведущий называет отцовство одним из своих главных жизненных достижений.

А в марте 2026 года Кристина в интервью «Наедине с гламуром» рассказала, что семья мечтает ещё и о дочери. В то же время супруги связывают это желание с окончанием войны. После переезда в собственный дом сыновья даже начали в шутку спрашивать маму, не беременна ли она.

Григорий Решетник с женой и сыновьями / © instagram.com/grisha_reshetnik

Пять лет строительства: как Решетники наконец переехали в собственный дом

Григорий Решетник возле дома / © instagram.com/grisha_reshetnik

Еще один важный этап в жизни Решетника произошел в конце 2025 года.

Более пяти лет Григорий и Кристина строили свой двухэтажный дом под Киевом. Летом 2025 года телеведущий рассказывал, что в доме ещё продолжаются ремонтные работы, а финансирование осуществляется постепенно.

Впрочем, в конце декабря семья наконец-то осуществила свой замысел — переехала в собственный дом. Площадь дома составляет более 150 квадратных метров.

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/grisha_reshetnik

Для семьи это стало особенно символичным моментом, ведь строительство не прекратилось даже после начала полномасштабной войны.

Теперь дом постепенно становится не просто местом для жизни, а пространством для большой семьи. Правда, даже после переезда ремонтные и бытовые приключения не закончились: уже в начале 2026 года Кристина с юмором показывала, как семья адаптируется к жизни за городом.

Чем занимается Решетник помимо телевидения

Григорий Решетник / © пресслужба каналу "1+1"

Назвать Григория человеком, связанным лишь с одним проектом, уже давно невозможно.

Помимо работы на телевидении, он преподаёт в КНУКиМ, проводит корпоративные и частные мероприятия, занимается рекламой в соцсетях, озвучиванием, а также проводит мастер-классы и индивидуальные занятия по ораторскому мастерству. О нескольких источниках своего заработка ведущий рассказывал сам.

В университете Решетник не просто преподает — он сам прошел там путь от студента до ученого. В 2024 году его авторская статья о реалити-шоу и культурном производстве вышла в специализированном издании «Вопросы культурологии», где он указан как старший преподаватель КНУКиМ.

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Решетник во время войны

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Полномасштабная война стала ещё одним серьёзным испытанием для его семьи и карьеры.

Решетник продолжил работать в Украине и параллельно занимался благотворительностью. В своих интервью он рассказывал, что вместе с семьёй помогал украинцам, детям, многодетным семьям, а также организовывал поддержку для военных.

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/grisha_reshetnik

Отдельной частью этого периода стало решение построить собственный дом именно в Украине. Ведущий объяснял, что хочет оставаться здесь и строить будущее для своей семьи, несмотря на все трудности.

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/kristina_reshetnik

Сегодня Решетник сильно отличается от того парня, который когда-то приехал в Киев из Николаева, перевелся из финансового университета в КНУКиМ и начинал с работы диктора.

Он уже давно стал одним из самых узнаваемых телеведущих Украины. Но параллельно с этим он создал то, что, по-видимому, имеет для него не меньшее значение, чем телерейтинги, — семью.

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