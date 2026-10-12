Анатолий Кашпировский / © Facebook

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Тело советского психотерапевта и шарлатана Анатолия Кашпировского перевозят из Москвы в Украину, где его планируют похоронить в Виннице. В то же время, родственники не выполнили последнюю волю гипнотизера.

Шарлатана, которые последние десятилетия жизни провел в России, планируют похоронить на украинском кладбище рядом с родителями и дочерью. После прощания в государстве-террористке тело Кашпировского перевезли в ритуальное бюро в Подмосковье и подготовили к транспортировке. Как пишут пропагандисты, покойника везут через Европу в микроавтобусе с табличкой «Груз 200».

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Микроавтобус, якобы перевозящий тело Анатолия Кашпировского

Ранее племянник психотерапевта Юрий Мамаев в комментарии росСМИ сообщал, что гроб находился в Стамбуле, откуда должен был отправиться в Варшаву. Далее тело планировали доставить по железной дороге в Киев, а оттуда — в Винницу. В то же время родственники не разглашают точное место захоронения и не сообщают, состоится ли публичная церемония.

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По словам Мамаева, одиозный Кашпировский при жизни просил кремировать его тело. Более того, «гипнотизер» якобы завещал сыну Сергею после смерти быть похороненным сразу в Украине и России, разделив на две части свой прах. Однако последнюю волю родственники предателя не придержались. Говорят, они отказались от кремации и полностью захоронят тело только в украинской земле.

Анатолий Кашпировский / © Facebook

К слову, Винницу для последнего упокоения шарлатана Кашпировского выбрали из-за его родственных связей с городом. На Центральном городском кладбище похоронены его родители Михаил и Ядвига и дочь Елена, которая умерла в возрасте 50 лет.

Напомним, Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет из-за смертельного диагноза. Звезда родился в селе на Хмельнитчине, окончил Винницкий медицинский институт и долгое время работал в Виннице. Широкую популярность приобрел в конце 1980-х благодаря сомнительным «сеансам здоровья», во время которых заявлял о «магической» способности влиять на самочувствие людей на расстоянии. Позже переехал в Россию, гражданство которой получил в 1990-х годах. Однако свой возраст все же доживал между двумя странами — США и РФ.

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