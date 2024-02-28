Громкие измены в украинском шоу-бизнесе: у кого из звезд были интрижки на стороне

Измена – болезненный опыт в отношениях пары, а некоторые знаменитости об этом знают не понаслышке.

Иногда звездам тоже приходится сталкиваться с неверностью второй половинки. Одним получается уберечь отношения, а для других – измена возлюбленного или возлюбленной стала финальной точкой в отношениях.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вашему вниманию подборку об украинских знаменитостях, которые изменили второй половинке.

Владимир Шумко

Актер и юморист Владимир Шумко к измене относится крайне негативно. Впрочем, такой опыт в его жизни был, из-за чего комику очень стыдно. Шумко признался, что он тогда был пьяным и не понимает, почему так поступил. Актер не стал рассказывать, изменил ли он в бывших отношениях или жене, с которой семь лет в браке. Однако юморист добавил, что избраннице тогда все рассказал, и они поняли друг друга.

Владимир Шумко / Фото: instagram.com/vovashumko

Сергей Бабкин

Певец изменял своей жене Снежане в начале его сольной карьеры. В частности, это происходило после концертов, когда он был без возлюбленной. Как признался Бабкин, он изменил жене с более чем 100 любовницами, правда, интим был за деньги женщинами легкого поведения. Наконец, артист признался Снежане и умолял его простить. Сначала Бабкина была решительно настроена развестись с мужем-изменником. В конце концов, она его простила, супруги смогли уберечь брак.

Сергей и Снежана Бабкины / Фото: instagram.com/babkin_official

Ольга Сумская

Актриса изменила своему бывшему мужу Евгению Паперному. Это произошло еще в молодости. Тогда Ольга Сумская встретила актера Виталия Борисюка, и они потеряли голову друг от друга. Парочка закрутила роман. Паперный об этом узнал и не смог простить измены, поэтому супруги развелись. Впоследствии Сумская вышла замуж за Борисюка. Но, как признавалась актриса, в их браке тоже не все было сладко. По словам артистки, у них были интрижки на стороне. Но когда брак супругов был на грани развода, они пообещали, что больше не будут ни с кем флиртовать.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Юрий Никитин

В настоящее время влюбленные являются одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе, но так было не всегда. В 2000-х годах продюсер изменил Ольге Горбачевой. Тогда певица не смогла этого простить и супруги развелись. Однако Никитин понял, что хочет быть только с семьей. Продюсер вернулся к Горбачевой, а та дала их отношениям второй шанс. В конце концов, пара во второй раз поженилась.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Вячеслав Узелков

Об измене спортсмена рассказала его бывшая жена – Марина Боржемская – уже после их развода. Тренер призналась, что об этом узнала случайно, когда заметила переписку мужа с любовницей. Тем не менее, Марина хотела спасти их брак и обвиняла ту женщину в измене мужа. В конце концов, после 22 лет брака пара развелась.

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков

Маша Гойя

Певица изменяла своему мужу и продюсеру Юрию Фалесу. Это случилось, когда исполнительница находилась в Китае, где работала. Там Маша встретила молодого харизматичного китайца, с которым у нее завязался роман. Когда Гойя вернулась в Украину, то призналась Фалесе. В конце концов, пара разошлась. Тем не менее, после разрыва они остались в отличных приятельских отношениях.

Юрий Фалеса и Маша Гойя / Фото: euronews.com

Макс Леонов

Танцор изменял своей гражданской жене Юлии. Это произошло около восьми лет назад. Хореограф год крутил роман с партнершей, с которой вместе работал в одной из киевских танцевальных школ. Юлия узнала об интрижке мужчины. Пара тогда серьезно поругалась, но возлюбленная Леонова дала ему второй шанс. Правда, в начале года хореограф признался, что они с супругой снова переживают кризис в отношениях. По словам Леонова, на это повлияла война.

Макс Леонов с возлюбленной Юлией / Фото: instagram.com/maksleonov_official

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