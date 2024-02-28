Громкие измены в украинском шоу-бизнесе: у кого из звезд были интрижки на стороне

Одним получилось сохранить отношения, а другие не смогли простить вторую половинку.
Измена – болезненный опыт в отношениях пары, а некоторые знаменитости об этом знают не понаслышке.
Иногда звездам тоже приходится сталкиваться с неверностью второй половинки. Одним получается уберечь отношения, а для других – измена возлюбленного или возлюбленной стала финальной точкой в отношениях.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает вашему вниманию подборку об украинских знаменитостях, которые изменили второй половинке.
Владимир Шумко
Актер и юморист Владимир Шумко к измене относится крайне негативно. Впрочем, такой опыт в его жизни был, из-за чего комику очень стыдно. Шумко признался, что он тогда был пьяным и не понимает, почему так поступил. Актер не стал рассказывать, изменил ли он в бывших отношениях или жене, с которой семь лет в браке. Однако юморист добавил, что избраннице тогда все рассказал, и они поняли друг друга.
Сергей Бабкин
Певец изменял своей жене Снежане в начале его сольной карьеры. В частности, это происходило после концертов, когда он был без возлюбленной. Как признался Бабкин, он изменил жене с более чем 100 любовницами, правда, интим был за деньги женщинами легкого поведения. Наконец, артист признался Снежане и умолял его простить. Сначала Бабкина была решительно настроена развестись с мужем-изменником. В конце концов, она его простила, супруги смогли уберечь брак.
Ольга Сумская
Актриса изменила своему бывшему мужу Евгению Паперному. Это произошло еще в молодости. Тогда Ольга Сумская встретила актера Виталия Борисюка, и они потеряли голову друг от друга. Парочка закрутила роман. Паперный об этом узнал и не смог простить измены, поэтому супруги развелись. Впоследствии Сумская вышла замуж за Борисюка. Но, как признавалась актриса, в их браке тоже не все было сладко. По словам артистки, у них были интрижки на стороне. Но когда брак супругов был на грани развода, они пообещали, что больше не будут ни с кем флиртовать.
Юрий Никитин
В настоящее время влюбленные являются одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе, но так было не всегда. В 2000-х годах продюсер изменил Ольге Горбачевой. Тогда певица не смогла этого простить и супруги развелись. Однако Никитин понял, что хочет быть только с семьей. Продюсер вернулся к Горбачевой, а та дала их отношениям второй шанс. В конце концов, пара во второй раз поженилась.
Вячеслав Узелков
Об измене спортсмена рассказала его бывшая жена – Марина Боржемская – уже после их развода. Тренер призналась, что об этом узнала случайно, когда заметила переписку мужа с любовницей. Тем не менее, Марина хотела спасти их брак и обвиняла ту женщину в измене мужа. В конце концов, после 22 лет брака пара развелась.
Маша Гойя
Певица изменяла своему мужу и продюсеру Юрию Фалесу. Это случилось, когда исполнительница находилась в Китае, где работала. Там Маша встретила молодого харизматичного китайца, с которым у нее завязался роман. Когда Гойя вернулась в Украину, то призналась Фалесе. В конце концов, пара разошлась. Тем не менее, после разрыва они остались в отличных приятельских отношениях.
Макс Леонов
Танцор изменял своей гражданской жене Юлии. Это произошло около восьми лет назад. Хореограф год крутил роман с партнершей, с которой вместе работал в одной из киевских танцевальных школ. Юлия узнала об интрижке мужчины. Пара тогда серьезно поругалась, но возлюбленная Леонова дала ему второй шанс. Правда, в начале года хореограф признался, что они с супругой снова переживают кризис в отношениях. По словам Леонова, на это повлияла война.
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