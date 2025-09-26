Громкий скандал из-за Израиля на "Евровидении": будет ли страна участвовать в конкурсе

Представительница Израиля на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Европейский вещательный союз (EBU) определился, что делать с Израилем на международном песенном конкурсе "Евровидение".

В этом году из-за участия страны в музыкальной гонке разгорелся громкий скандал. Многие члены EBU требуют дисквалифицировать Израиль из-за событий в Секторе Газа. Долгое время было непонятно, какая судьба ждет страну на музыкальном конкурсе.

Наконец, организаторы "Евровидения" приняли демократическое решение. В начале ноября все члены EBU соберутся на незапланированном заседании, пишет Krone. Там состоится голосование относительно участия Израиля в конкурсе. Если большинство будет против, то страну дисквалифицируют, и наоборот. Стоит отметить, что это касается только участия Израиля, вещатель и в дальнейшем будет оставаться членом EBU.

Отметим, немало стран выступают против израильского представителя на "Евровидении". Ранее свое недовольство высказывали в Ирландии, Словении, Нидерландах и Исландии. Более того, Испания, которая является страной "Большой пятерки", заявила, что покинет конкурс, если Израиль будет на "Евровидении".

Впрочем, далеко не все выступают против израильтян. Тем временем Германия и Италия против дисквалификации Израиля. Они заявляют, что если это произойдет, то откажутся от участия в "Евровидении".

Напомним, тем временем в Украине готовятся к конкурсу. Сейчас желающие подают заявки на участие в нацотборе. Поговаривают, что певица Кристина Соловий готовится к конкурсу. Недавно артистка ответила на сплетни о ее участии в нацотборе.