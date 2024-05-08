Громкий скандал на "Евровидении-2024": шведский певец сделал политический жест в поддержку Палестины

Вокруг первого полуфинала "Евровидения-2024" разгорелся громкий скандал из-за шведского певца Эрика Сааде.

Исполнитель в этом году не является участником конкурса, однако выступал на открытии вместе с певицами Елени Фурейра и Chanel. Но если к артисткам вопросов не возникло, то к Сааде — немало.

Дело в том, что он нарушил правила "Евровидения". Исполнитель вышел на сцену с символом Палестины - арафаткой, которая была замотана у него на запястье. Однако это делать было строго запрещено. Во-первых, не разрешается во время выступлений использовать ни флаги, ни символы тех стран, которые не участвуют в конкурсе. Во-вторых, на фоне конфликта между Израилем и ХАМАСом это расценивается как политический жест.

Эрик Сааде

Кстати, сам Эрик Сааде выступал за то, чтобы Израилю запретили участвовать в "Евровидении". Кроме того, он возмущался тем, что на конкурсе нельзя использовать флаг Палестины.

Организаторы "Евровидения-2024" уже прокомментировали инцидент. Они отметили, что Эрик Сааде был ознакомлен с правилами. Им досадно, что певец ими пренебрег и поступил именно таким образом.

"Песенный конкурс "Евровидение" – это живая программа. Все артисты ознакомлены с правилами конкурса. Мы сожалеем, что Эрик Сааде решил пренебречь неполитическим характером события", — говорится в сообщении организаторов, пишет SVT.

Эрик Сааде

Эрик Сааде уже тоже прокомментировал скандал. Он отметил, что арафатку еще в детстве получил от отца, который является палестинцом. Певец признался, что надел его на запястье, чтобы иметь что-то аутентичное и показать свое происхождение.

"Ту арафатку я получил от отца еще маленьким мальчиком, чтобы никогда не забывать, откуда родом. Тогда я не знал, что когда-то это назовут "политическим жестом". На мой взгляд, это просто расизм. Я просто хотел быть инклюзивным и носить что-то аутентичное для меня, но EBU, кажется, считает мою этническую принадлежность противоречивой", — возмутился певец.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua вела текстовую хронику, где подробно рассказывала о событиях на конкурсе. Там можно ознакомиться с выступлением Эрика Сааде.

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