Громкий скандал на "Евровидении-2025": представительница Израиля подала жалобу в полицию

Юваль Рафаэль / © eurovision.tv

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На международном песенном конкурсе "Евровидение-2025" разразился громкий скандал. Представительница Израиля – певица Юваль Рафаэль – подала жалобу в швейцарскую полицию.

К таким мерам артистке пришлось прибегать после торжественной церемонии открытия конкурса, которая не прошла без неприятных инцидентов. Дело в том, что на площади собралось немало пропалестинских протестующих, которые выступали против Израиля на конкурсе. Хотя на событии присутствовали полицейские, а организаторы соблюдали меры безопасности, однако проблем избежать не удалось.

Как видно из трансляции церемонии открытия, в участников и гостей был свободный доступ к трамвайному маршруту, куда садились представители стран после "бирюзовой дорожки".

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Для израильской певицы неприятности начались сразу в начале. Когда она ступила на "бирюзовую дорожку", ее освистывали. И потом, когда исполнительница уже ехала в трамвае, пропалестинские митингующие препятствовали ей движение, перекрывали трамвайные пути. Полиция караулила на месте и задерживала нарушителей.

Протесты на "Евровидении-2025" / © Getty Images

Тем не менее, израильский вещатель подал жалобу. Отмечается, что один из протестующих, который был в кефии и с флагом Палестины, сделал неприятный жест, адресованный делегации Израиля. Он провел пальцем вдоль горла, сделав вид, будто перерезает его, а также плюнул в их сторону.

Израильский вещатель подал жалобу в полицию с просьбой установить личность мужчины и принять соответствующие меры.

Тем временем Европейский языковой союз (EBU) пока не комментирует произошедший инцидент. Организаторы отметили, что не несут ответственности за действия отдельных лиц, а также добавили, что расследованием должны заниматься правоохранительные органы.

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Протесты на "Евровидении-2025" / © Getty Images

Отметим, в этом году Израиль представляет 24-летняя певица Юваль Рафаэль. Она присутствовала на музыкальном фестивале в Реиме, когда ХАМАС совершил террористическое нападение 7 октября 2023 года, забрав жизни 364 участников события. Юваль Рафаэль рассказывала, что ей удалось выжить только потому, что она притворилась мертвой и спряталась среди трупов. Певица во время нападения ХАМАСа получила осколочные ранения.

Напомним, на церемонии открытия "Евровидения-2025" был еще один скандал. Выход представителей Португалии на "бирюзовую дорожку" не показали в трансляции. Причина такого казуса удивляет.