Громкое возвращение: стало известно имя нового ведущего шоу "Твій День" на 1+1

К команде ведущих популярного дневного шоу присоединится Константин Грубич.

30 декабря во время эфира инфотейнмент-шоу "Твій День" на 1+1 стало известно имя нового ведущего проекта. Известный украинский журналист, любимый миллионами телеведущий и автор программ с 30-летним опытом работы на украинском ТВ Константин Грубич, будет вести проект "Твій день".

Для Константина новость о том, что он станет ведущим "Твого Дня", стала настоящей неожиданностью, ведь сегодня он пришел в студию в качестве гостя и должен был вместе с Владимиром Рабчуном приготовить запеченную курицу и оливье.

пресс-служба канала "1+1"

Прямо во время обеда в прямом эфире ведущие открывали печенье с предсказаниями, и Константин, прочитав свое, несколько секунд не мог подобрать слова. "Ты новый ведущий "Твоего дня" – было написано в предсказании. Ведущие, державшие сюрприз в тайне весь эфир, эмоционально поздравили Константина, а он сам и Стася Ровинская не смогли сдержать слез. Эмоциональным стало и приветствие ведущей ТСН Тиждень Аллы Мазур. Она от всего коллектива новостной программы, в которой работает Грубич, поздравила его и пожелала удачи. Интересно, что за кулисами звездного папу поддерживала дочь Влада, тоже ничего не подозревавшая о сюрпризе.

"Я поражен. Всегда ведь чувствовал, что мое место – в прямом эфире. Такого формата как "Твій день" я ждал больше 20 лет. За это время я освоил разные жанры, после работы ведущим стал репортером, а теперь снова ведущим. Я счастлив, – сказал Константин Грубич. – Я добавлю беспокойства, искренности, авантюризма, но в то же время и журналистской составляющей. У меня уже есть несколько идей, например, сделать выездные студии не только из городов, но и из сел, ведь я очень люблю общаться с людьми".

Константин Грубич / пресс-служба канала "1+1"

Создатели проекта также тепло поздравили Константина с новым этапом в его карьере:

"Константин Грубич – без преувеличения легендарный ведущий. Благодаря Косте миллионы украинцев еще детьми увидели и почувствовали, каким может и должно быть современное украинское телевидение на украинском языке. Прошло много лет, а Константин Грубич не просто бренд, Грубич – снова тренд. Потому что живая энергия, безусловная любовь к жизни и неподдельный интерес к людям и их историям – это всегда главное. Современное телевидение сегодня, как никогда – об историях и эмпатии. Поэтому особенно интересно начинать с нового года новую историю Твого дня с Константином Грубичем. Неожиданное и пока тайное трио ведущих, уверен, станет взрывом в новом сезоне", – сказал продюсер шоу Егор Гордеев.

пресс-служба канала "1+1"

пресс-служба канала "1+1"

пресс-служба канала "1+1"

Зрители смогут увидеть Константина Грубича в команде ведущих инфотейнмент-шоу "Твій день" уже в следующем сезоне проекта. Какими будут тройки ведущих – смотрите в эфире 1+1.

Досье:

Константин Грубич родом с Полтавщины, ему 53 года, большинство из которых он посвятил развитию украинского телевидения. Интересно, что сотрудничество Константина Грубича с 1+1 началось еще в 90-х годах, когда он был приглашен разработать детско-юношеское вещание телеканала. В 1998 году Константин был сначала автором и ведущим ежедневной программы "Детский сеанс", а впоследствии – ведущим культового дневного проекта "Не всі вдома" на 1+1. Доля телесмотрения "Не всі вдома" достигала 50%. Зрители запомнили, как всей страной искали розовую свинку Пигги, которую Константин вместе с соведущей Александрой Лозинской прятали в студии, а телезрители звонили по телефону и отгадывали, где она находится. Интересно, что на проекте Константин работал вместе с семьей, например, ассистентом режиссера была его жена Светлана.

В 2000 году Константин работал репортером ТСН, а в 2006 году зрители наблюдали за ним в качестве ведущего "Сніданку з 1+1". Позже журналист выступал автором и сценаристом таких кулинарных проектов как "Смачна країна" и "Знак якості". А с октября 2018 Константин Грубич – специальный корреспондент и ведущий рубрики "Полевая кухня" "ТСН Тиждень" на 1+1. В поисках аутентичных кулинарных рецептов объездил всю страну.

В 2006 году получил премию "Телетриумф" в номинации "Репортер", а в 2019 году стал участником масштабной социальной кампании "Забути про вік", направленной на противодействие эйджизму в отношении людей элегантного возраста, инициированного 1+1 media. Кроме журналистской деятельности, активно ведет свои блоги в YouTube, где имеет 96,4 тыс. подписчиков, и Instagram (36,9 тыс. подписчиков).

Смотрите следующий сезон инфотейнмент-шоу "Твій День" в обновленном составе с 17 января 2022 года.

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