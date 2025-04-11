Гросу резко ответила известному режиссеру, который навсегда разорвал с ней сотрудничество: "Знаю цену"

Алина Гросу и Герман Ненов

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Украинская певица Алина Гросу прокомментировала скандальное сотрудничество с продюсером Германом Неновым.

На днях известный продюсер заявил, что никогда не будет сотрудничать с артисткой. В свою очередь, Алина не смолчала и ответила Герману. В частности, вспомнила, как они поставили точку в рабочих отношениях. По словам певицы, они должны были создать клип в 2021 году, однако тогда она отказалась от сотрудничества с Неновым из-за его якобы завышенных цен. Кроме того, она упрекнула его в непрофессионализме.

"Один режиссер в шоу-бизнесе, Герман, сказал, что никогда бы не работал со мной, потому что я слишком мягкая и не выражаю резко и четко свои мысли и желания, "да или нет". А ему легче работать со скандалами. Принимаю его мнение! Но хочу ему напомнить, что в 2021 году я сама прекратила свое сотрудничество с ним, потому что составлять бюджет по ценам из воздуха и вываливать космические суммы на видео без особой идеи, без сюжета, сугубо за самолюбование в кадре — это не ко мне. Я знаю цену каждой копейке и сколько что на самом деле стоит на съемочной площадке", — написала исполнительница в фотоблоге.

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Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Также Гросу напомнила, что, приняв решение уйти от Ненова, она все же финансово отблагодарила его за посвященное время. И подчеркнула, что дальше снимала клипы за меньшие деньги, но оставалась очень довольна результатами работы уже других продюсеров.

"В итоге, я оставила ему аванс за то, что он потратил время на меня, потому что я сделала примерку париков и тест макияжа для съемок — 1500 долларов, сама в шоке. Я сказала, что еду на съемку и мы пока прекращаем наше сотрудничество, и что пользоваться его идеями я, конечно, не буду. Точка. А готовились мы тогда к премьере "Малинові вуста" и от того, что я эту работу сделала не с ним, я ничего не потеряла, песня и так зашла. А самые известные мои клипы сняты за копейки. Потому что важны не бюджет и штамповка, а идея и душа", — заявила певица.

Напомним, недавно кулинарная эксперт Ольга Мартыновская прокомментировала скандал с коллегой Татьяной Литвиновой на фоне конкуренции в популярном шоу.