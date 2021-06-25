GROSU в новом клипе примерила соблазнительный образ известной преступницы

Певица представила клип на песню "Малиновые губы".

Популярная певица GROSU, недавно отпраздновала свое 26-летие, порадовала поклонников новой видеоработой.

Так, звезда выпустила клип на свой свежий хит "Малиновые губы", в котором появилась в кадре в образе главной героини фильма "Круэлла".

пресс-служба Алины Гросу

"Как только я пересмотрела эту картину, то немедленно решила окунуться в эту атмосферу еще раз, но уже в собственной интерпретации. Меня настолько вдохновили история, образы и игра актеров фильма, я начала представлять в своей голове, которой Круэллы смогу быть я", — отметила Алина.

Реализовать задуманное певицы и придумать сценарий для клипа помогла известная украинская режиссер Елена Винярская.

"Алину Гросу знают все и очень давно. Ее творческий путь настолько уникальный и богатый на события, мы с командой постарались обыграть это все в ее новых образах! В клипе показаны различные громкие истории из ее жизни. А шлейф платья, который тянется по земле — это и есть ее история, ее взлеты и падения, опыт ", — прокомментировала образ звезды режиссер.

В клипе были задействованы далматинца, кабриолет, черепа и многие другие элементы, которые максимально передавали стилистику нашумевшего фильма. Специально для съемок были разработаны уникальные платья, созданные из сотен газетных вырезок, и парики.

пресс-служба Алины Гросу

"Это не первый мой опыт работы с животными на площадке. Было непросто стоять на высоких каблуках, петь и удерживать непослушных собак на поводках. Мы попытались сделать сказку, где моя героиня завораживает своей энергией и волшебством всех, кто попадется на ее пути", — зазначиала певица.

Поклонники оценили работу звезды, засыпав ее комплиментами в комментариях к видео.

Это великолепно! Круэлла удалась! Браво! Даже лучше!

Это что-то! Никогда не видела ничего подобного! Образы, которые сцены, который клип. Алина, вы просто богиня!

Каждый трек отдельный вид искусства. Вы большая молодец.

Напомним, не так давно Алина Гросу официально подтвердила отношения с известным российским актером Романом Полянским. Певица отметила, что и так все и всем давно понятно.

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