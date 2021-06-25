GROSU в новом клипе примерила соблазнительный образ известной преступницы

Певица представила клип на песню "Малиновые губы".
Популярная певица GROSU, недавно отпраздновала свое 26-летие, порадовала поклонников новой видеоработой.
Так, звезда выпустила клип на свой свежий хит "Малиновые губы", в котором появилась в кадре в образе главной героини фильма "Круэлла".
"Как только я пересмотрела эту картину, то немедленно решила окунуться в эту атмосферу еще раз, но уже в собственной интерпретации. Меня настолько вдохновили история, образы и игра актеров фильма, я начала представлять в своей голове, которой Круэллы смогу быть я", — отметила Алина.
Реализовать задуманное певицы и придумать сценарий для клипа помогла известная украинская режиссер Елена Винярская.
"Алину Гросу знают все и очень давно. Ее творческий путь настолько уникальный и богатый на события, мы с командой постарались обыграть это все в ее новых образах! В клипе показаны различные громкие истории из ее жизни. А шлейф платья, который тянется по земле — это и есть ее история, ее взлеты и падения, опыт ", — прокомментировала образ звезды режиссер.
В клипе были задействованы далматинца, кабриолет, черепа и многие другие элементы, которые максимально передавали стилистику нашумевшего фильма. Специально для съемок были разработаны уникальные платья, созданные из сотен газетных вырезок, и парики.
"Это не первый мой опыт работы с животными на площадке. Было непросто стоять на высоких каблуках, петь и удерживать непослушных собак на поводках. Мы попытались сделать сказку, где моя героиня завораживает своей энергией и волшебством всех, кто попадется на ее пути", — зазначиала певица.
Поклонники оценили работу звезды, засыпав ее комплиментами в комментариях к видео.
- Это великолепно! Круэлла удалась! Браво! Даже лучше!
- Это что-то! Никогда не видела ничего подобного! Образы, которые сцены, который клип. Алина, вы просто богиня!
- Каждый трек отдельный вид искусства. Вы большая молодец.
Напомним, не так давно Алина Гросу официально подтвердила отношения с известным российским актером Романом Полянским. Певица отметила, что и так все и всем давно понятно.