Группа 5'Nizza оскандалилась приглашением на концерты за границей на русском языке

Пользователи обвинили коллектив в том, что он работает на российскую аудиторию.

Группа 5'Nizza, участниками которой являются музыканты из Харькова Сергей Бабкин и Андрей Запорожец, попала в громкий скандал.

Коллектив в феврале отправляется в гастрольный тур. В частности, музыканты собираются давать концерты в европейских городах. Сейчас же они приглашают на свои выступления. В Instagram коллектива появилось видео, где Бабкин играет на гитаре и вместе с Запорожцем поет о городах и датах, где у них состоятся концерты. Однако музыканты это почему-то решили сделать на русском языке.

Это очень возмутило украинцев. В комментариях под видео пользователи были просто шокированы, почему группа 5'Nizza приглашает на концерты за границей на русском. Многие предположили, что таким образом артисты просто работают на российскую аудиторию и поощряют в том числе и россиян приходить на их выступления.

Группа 5'Nizza оскандалилась приглашением на зарубежные концерты на русском языке

Хорошо, вы уехали, но почему на русском? Вы теперь российские исполнители? Просто объявите, что вы больше не украинские артисты, и все! Потому что это выглядит жалко!

А почему не на украинском? Что, боитесь, европейским украинцам не будет понятно? Или поете для россиян?

Когда-то очень сильно вас любила. Но сейчас – вы просто жалкие. Жаль видеть, как когда-то кумиры превращаются в д*рьмо.

От перевода песни на украинский язык до выезда за границу и приглашения там на концерты на русском почти три года. Все, что нужно знать об известных артистах… Это неуважение к себе.

Группа 5'Nizza пока игнорирует разгоревшийся громкий скандал и не объясняет, почему приглашает на концерты за границей на русском языке.

Отметим, что коллектив далеко не впервые попадает в скандалы из-за концертов. В 2023 году группа 5'nizza выступала в США с русскоязычным репертуаром. В том же году музыкантов поймали на сотрудничестве с россиянами за границей.

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