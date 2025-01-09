Группа 5'Nizza оскандалилась приглашением на концерты за границей на русском языке

Пользователи обвинили коллектив в том, что он работает на российскую аудиторию.
Группа 5'Nizza, участниками которой являются музыканты из Харькова Сергей Бабкин и Андрей Запорожец, попала в громкий скандал.
Коллектив в феврале отправляется в гастрольный тур. В частности, музыканты собираются давать концерты в европейских городах. Сейчас же они приглашают на свои выступления. В Instagram коллектива появилось видео, где Бабкин играет на гитаре и вместе с Запорожцем поет о городах и датах, где у них состоятся концерты. Однако музыканты это почему-то решили сделать на русском языке.
Это очень возмутило украинцев. В комментариях под видео пользователи были просто шокированы, почему группа 5'Nizza приглашает на концерты за границей на русском. Многие предположили, что таким образом артисты просто работают на российскую аудиторию и поощряют в том числе и россиян приходить на их выступления.
- Хорошо, вы уехали, но почему на русском? Вы теперь российские исполнители? Просто объявите, что вы больше не украинские артисты, и все! Потому что это выглядит жалко!
- А почему не на украинском? Что, боитесь, европейским украинцам не будет понятно? Или поете для россиян?
- Когда-то очень сильно вас любила. Но сейчас – вы просто жалкие. Жаль видеть, как когда-то кумиры превращаются в д*рьмо.
- От перевода песни на украинский язык до выезда за границу и приглашения там на концерты на русском почти три года. Все, что нужно знать об известных артистах… Это неуважение к себе.
Группа 5'Nizza пока игнорирует разгоревшийся громкий скандал и не объясняет, почему приглашает на концерты за границей на русском языке.
Отметим, что коллектив далеко не впервые попадает в скандалы из-за концертов. В 2023 году группа 5'nizza выступала в США с русскоязычным репертуаром. В том же году музыкантов поймали на сотрудничестве с россиянами за границей.
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