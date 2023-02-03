Группа "Антитела" довела до слез мощным эмоциональным треком "Фортеця Бахмут": "Проплакала всю песню"

В лирик-видео к песне появляются кадры разрушенного города Бахмута, снятые музыкантами группы и их друзьями несколько дней назад.

Группа "Антитела", участники которой защищали Украину на фронте и в августе 2022 года, после выхода батальона с позиций на передовой, были откомандированы из Харьковской области в Киев, выпустили новый мощный трек.

Коллектив представил эмоциональную композицию "Фортеця Бахмут". Этот трек стал первой полноценной музыкальной премьерой "Антител" с начала полномасштабного вторжения. Этой песней участники группы хотят поддержать дух военных, защищающих наше государство, которые держат огромный фронт и горячий клочок украинской земли, еще один символ стойкости, смелости и силы – город Бахмут.

Лирика композиции была создана за сутки. Мелодия и гармония написана солдатом, музыкантом группы Сергеем Вусиком и есть в музыкальном арсенале группы давно, однако ждала своего времени и сегодня была дополнена аранжировкой и чертами, которые музыканты получили на войне.

"Фортеця Бахмут" – это посвящение стойкости и подвигу украинского народа, украинских военных, борющихся против неоправданной несправедливой агрессии россии.

"Мы, как музыканты, понимали, что нам нужно сделать что-то вдохновляющее, с чем хотелось бы рвать землю, идти в бой, стоять и не отступать. Но как граждане, имеющие боевой опыт, понимаем, что свое дело и свою задачу нужно делать спокойно, как тому учили нас, и что за нашими спинами, за спинами тех, кто конкретно сейчас с оружием против оккупантов – будущее Украины… И что бы ни происходило вокруг, ты должен взять себя в руки и делать все, что от тебя зависит. Так случилось, что таких ситуаций и мы пережили достаточно, поэтому как никто, понимаем о чем поем и за что стоят наши побратимы в самой адской точке мира сегодня", – прокомментировал лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

Тарас Тополя

В свою очередь, поклонники "Антител" признались, что не смогли слушать эту песню без слез: "Проплакала всю песню. Хоть я и в тылу но моя душа разрывается от боли. ВСУ спасибо за возможность жить", "Сильная песня до слез, до мурашек". Слава ВСУ!", "Я плачу. Наш Бахмут. Все наши города, мой Изюм. Наперекор планам врага мы живем и восстановим нашу страну".

Группа "Антитела"

Премьера клипа на песню "Фортеця Бахмут" запланирована на 10 февраля. Съемки видео, в частности, проходили на передовой. В настоящее время больше деталей музыканты не сообщают. В планах группы также выпустить видеоклип на акустическую версию песни.

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