Группа "Антитела" мощно исполнила трек "Фортеця Бахмут" на крупнейшем фестивале в Италии Sanremo 2023

Украинская группа "Антитела" выступила на самом известном и крупнейшем фестивале в Италии "Sanremo 2023".

Коллектив представил свой свежий мощный трек "Фортеця Бахмут" о силе и несокрушимости духа украинского народа и наших защитников, которые держат огромный фронт в самой горячей точке мира сегодня — городе Бахмут.

О своем выступлении в Италии "Антитела" рассказали на официальной странице в Instagram:

"Антитела" – специальный гость суперфинала в "Sanremo 2023". "Фортеця Бахмут" вживую для 20-миллионной аудитории и важнейший месседж сегодня: Украина стоит. Украина сражается. Украина победит! Спасибо организаторам Sanremo 2023. Спасибо Силам Обороны Украины, послу Украины в Италии, Офису президента Украины и всему украинскому народу, от имени которого исполняли песню! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Отметим, что недавно группа "Антитела" представила эмоциональный клип на композицию "Фортеця Бахмут", съемки которой проходили на фронте. В видео зрители увидят настоящих военных и реальную, не постановочную работу украинской артиллерии по враждебным целям. Съемки были согласованы, скоординированы и поддержаны командованием сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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