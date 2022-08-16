Группа "Антитела" основала благотворительный фонд: "Самое ценное, что у нас есть – репутация"

Украинская группа "Антитела", участники которой находятся на фронте, объявила о начале работы своего благотворительного фонда.

Как отметили музыканты, еще с начала 2014 года они помогают украинским защитникам.

Так, за это время их волонтерская команда благодаря друзьям, неравнодушным гражданам и украинцам со всех уголков мира собрала, закупила, доставила, передала на фронт средств военного и гуманитарного характера на сумму более 30 млн грн.

А с 24 февраля по 16 августа 2022-го передали 150 тонн гуманитарных грузов, которые доставили на деоккупированные и прифронтовые территории. Также для ВСУ на передовую передали десятки автомобилей, еще десятки отремонтировали.

Теперь артисты стремятся сделать свою деятельность официальной и основали фонд, который называется "Антитела".

Об этом коллектив написал на странице в Instagram.

"Мы реализовали масштабный проект Ukraine Exist в штаб-квартире ООН, обеспечили за это время десятки подразделений необходимой амуницией, электроникой и медициной. С сегодняшнего дня наши волонтерские инициативы, вся наша многолетняя деятельность трансформируется. И теперь будет происходить на одной единственной платформе БФ "АНТИТИЛА". Мы создали и назвали фонд "АНТИТЕЛА", ведь самое ценное, что у нас есть — наша репутация", — говорится в сообщении.

Фото: instagram.com/antytila_official

Также группа запустила сайт, на котором можно выбрать интересное для каждого направление волонтерства и присоединиться.

Также следить за деятельностью фонда можно в Instagram.

"Вы можете быть на расстоянии, но быть рядом в важный момент. Мы будем держать и дальше в курсе событий и будем отчитываться о затраченных средствах и реализуемых проектах. О самых интересных и важных мы расскажем впоследствии. Мы приглашаем друзей и партнеров стать частью нашей команды и наших нынешних и будущих инициатив. Спасибо за доверие и продолжаем работать. Так победим!" – добавили звезды.

Напомним, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя поделился, что часто он обманывает раненых во время эвакуации с фронта. Все для того, чтобы убедить их в том, что они выживут.

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