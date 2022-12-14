Группа "Антитела" открыла свой уникальный музей во Львове: виски от Эда Ширана и флаг России, о который можно вытереть ноги

Украинская группа "Антитела" по случаю своего 14-летия и к единственному украинскому концерту, который состоится 25 декабря во Львове, открыла собственный музей.

Музей коллектива расположился на территории !Festrepublic во Львове и посетить его можно будет с 12 по 25 декабря. Экспонаты, представленные в музее, "Антитела" тщательно собирали в течение 14 лет творческой деятельности и жизни группы.

Музыканты собрали вместе и привезли во Львов полтонны экспонатов, связанных с творческим путем группы. Среди экспонатов первая техника, на которую снимались клипы группы "Антитела", первые микрофоны Тараса Тополи, рабочие блокноты менеджмента, награды и отличия группы, костюмы и реквизит со съемок клипов, десятки творческих работ поклонников группы, янтарные картины и обломки ракет, которые сыпались на головы музыкантам во время службы в Харьковской области, различные издания пропаганды с бывших оккупированных территорий, где несли службу музыканты группы "Антитела" и другие трофеи 130 батальона ТРО.

Группа "Антитела" открыла музей во Львове / Фото: facebook.com/antytilaofficial

Группа "Антитела" открыла музей во Львове / Фото: facebook.com/antytilaofficial

Группа "Антитела" открыла музей во Львове / Фото: facebook.com/antytilaofficial

Группа "Антитела" открыла музей во Львове / Фото: facebook.com/antytilaofficial

"С начала основания группы у нас была традиция хранить подарки от наших поклонников, а также разные интересные вещи с наших гастролей, съемок, личных архивов, а также с передовой, ведь волонтерством мы начали заниматься еще в 2014-м. Так, за 14 лет мы собрали не много, не мало – несколько сотен экспонатов, среди которых вы даже сможете увидеть песок из свободной Херсонщины, который мы еще тогда случайно привезли со съемок клипа, которые проходили в Олешковской пустыне.Наша команда работала над музеем 14 лет, а устанавливала двое суток, чтобы показать всем желающим немного закулиссья нашего творческого пути. Поэтому приходите, приходите с семьями, также вы можете приобрести определенные вещи. Все средства мы будем перечислять на нужды ВСУ в наш благотворительный фонд", — рассказал Тарас Тополя.

Группа "Антитела" открыла музей во Львове / Фото: facebook.com/antytilaofficial

Группа "Антитела" открыла музей во Львове / Фото: facebook.com/antytilaofficial

Группа "Антитела" открыла музей во Львове / Фото: facebook.com/antytilaofficial

Группа "Антитела" открыла музей во Львове / Фото: facebook.com/antytilaofficial

Посещение музея бесплатное. Часть предметов можно будет приобрести, в том числе те, которые привезли музыканты с передовой, чтобы финансово поддержать волонтерские проекты Благотворительного Фонда "Антитела".

А уже 25 декабря состоится единственный украинский концерт группы "Антитела". Музыканты впервые вживую сыграют альбом MLNL, который представили на второй день войны, а также песни, ставшие символом веры в Победу. Все музыканты лично посетят музей.

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