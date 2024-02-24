Группа "Антитела" показала подарок от премьер-министра Италии Мелони, которая является их поклонницей

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополей и обменялась подарками.

Так, украинский исполнитель лично встретился с политиком, чтобы поблагодарить за такое искреннее увлечения их творчеством. В частности, Тополя от имени группы "Антитела" подарил Мелони виниловый проигрыватель и их пластинку с ее любимой песней "Фортеця Бахмут".

"Сегодня, во вторую годовщину полномасштабного вторжения, Джорджа Мелони посетила Украину. Привезла поддержку Украине и не только на словах! Пользуясь случаем, "Антитела" также решили сделать подарок великому другу Украины. Виниловый проигрыватель итальянского производства с украинской душой – пластинкой "MLNL", которая сдержит запись песни "Фортеця Бахмут". Ведь итальянское железо + украинская храбрость = непобедимое сочетание", - говорится в сообщении группы.

Джорджа Мелони и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

В свою очередь, итальянский премьер-министр также подготовила подарок для своих музыкальных любимцев. Джорджа Мелони вручила группе "Антитела" почетную награду, которой музыканты похвастались в фотоблоге. На ней сделана итальянская надпись, которая на украинский переводится как "мы отдаем душу и тело за нашу свободу".

Джорджа Мелони и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

"Госпожа Джорджа подарила Тарасу и группе "Антитела" награду, посвященную двум годам украинского сопротивления", - добавили исполнители.

Джорджа Мелони и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

Напомним, недавно голливудский актер Микки Рурк решил поддержать Украину и попросил бывшего главнокомандующего ВСУ помочь ему в этом.

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