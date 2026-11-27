Тарас Тополя / © Пресс-служба групы "Антитіла"

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Украинская группа «Антитела» показала лайфхак, как быстро избавиться от усталости и радикально омолодиться.

Для этого нужно только одно — санаторий. Об этом коллектив спел в одноименной песне. Также музыканты представили и клип на трек «Санаторій», режиссером которого выступил Инди Хайт. Это первая его совместная работа с «Антителами». Вторым режиссером стала Лиза Бибикова. Они создали ироническую историю о необычном санатории, куда попадают те, кто действительно устал от всего, что происходит.

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Гостей заведения ожидает особенная оздоровительная программа: молочные ванны с эффектом радикального омоложения, компрессы из капусты и сеансы глубокого погружения в мир сверчков. В этом месте даже самые смелые представления об оздоровлении приобретают совершенно новое значение.

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Съемка клипа группы «Антитела» / © Пресс-служба групы "Антитіла"

Съемки проходили на территории Национального историко-культурного заповедника «Качановка» на Черниговщине. Историческая архитектура и окружающее пространство стали декорациями для визуально выразительной, несколько сюрреалистической истории, в которой ирония переплетается с очень узнаваемыми переживаниями.

«Почти пять лет назад жизнь всех безвозвратно изменилась. „Антитела“ пошли на фронт, а после были месяцы и годы под обстрелами, без света и воды. Вдруг ловил себя на желании: вот бы нам всем, всему народу, сейчас в какой-то санаторий отключить войну, полечить душу, поремонтировать тело. Хотя бы дней на десять, подальше от всего, что несется. Хотя бы выспаться. Думаю, многие сегодня хотят примерно того же. Немного тишины, покоя и надежды. Так я написал текст песни „Санаторій“», — делится солист группы Тарас Тополя.

Музыкально «Санаторій» — мелодичный поп-рок с легким танцевальным грувойъм, живыми барабанами, басом, акустическими гитарами и электронными синтезаторами. Легкость вокала, динамические куплеты и припев контрастируют с иронической лирикой, за которой скрывается гораздо более глубокая тема.

Символично, что именно в день премьеры «Санаторыя» коллектив сыграет финальный концерт масштабного концертного цикла «Вдома» и «Вдома 2.0», охватившего десятки украинских городов. После его завершения группа берет концертную паузу в Украине. Следующий этап концертной деятельности в 2027 году — международные туры по Австралии, городам Европы и США с благотворительной целью в поддержку ГУР.

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Напомним, недавно солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук неожиданно сменил амплуа. Артист спел сольно и представил мистический клип на новую песню, в котором посветил стальным прессом.

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