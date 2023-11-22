Группа "Антитела" попала в скандал: в грубой форме отказала военному, потерявшему зрение на войне

Украинская группа "Антитела" попала в громкий скандал.

Так, сооснователь коллектива Сергей Вусик в грубой форме отказал украинскому защитнику Виталию Вересу использовать хит коллектива "Фортеця Бахмут" для биографического видео о бойце. Верес выбрал именно эту композицию, поскольку она является символической для него. Ведь именно под Бахмутом защитник получил ранение, в результате которого потерял зрение.

О ситуации Виталий Верес рассказал на своей странице в Instagram:

"Хочу поделиться ситуацией, которая меня очень ошеломила. Мы вдохновились создать видео о самой главной битве моей жизни — битве под Бахмутом. О том, как я получил ранение и о моей дальнейшей истории и пути. В поисках музыки мы остановились на композиции группы "Антитела" "Фортеця Бахмут". Которая, на мой личный взгляд, идеально подходила под эту историю. Написав Сергею Вусику, сооснователю группы "Антитела" о разрешении использовать этот трек в нашем видео, я получил шокирующий ответ: "По какой радости мы должны это делать и давать разрешение вам выкладывать, выставлять наши песни?" – рассказал украинский защитник.

Группа "Антитела" отказала военному, потерявшему зрение на войне, использовать свою песню о Бахмуте

Военный объяснил, кто он и почему обратился с такой просьбой. Вусик ответил: "Нас таких тысячи. И мы сами не исключение. Как это касается песни и чтобы мы еще вас отмечали?".

Виталий Верес показал ответ группы "Антитела"

На эту ситуацию отреагировал лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, написавший: "Бери любую и не беспокойся друг". Также оставил комментарий и певец Артем Пивоваров: "Героям Слава! Всегда! И навсегда".

Виталий Верес показал ответ группы "Антитела"

Наконец, на скандал отреагировали и сами "Антитела". Под постом защитника они отметили, что произошла ошибка, и это недоразумение. Так же и на официальной странице коллектива в Instagram появилось обращение от Сергея Вусика. Он отметил, что пытался связаться с военным, но он не отвечает на его звонки и сообщения. Усик подчеркнул, что "никаким образом не хотел обидеть или унизить военного".

Соучредитель "Антител" ответил на обвинения защитника

Напомним, что месяц назад Виталий Верес вместе с семьей посетил концерт Артема Пивоварова. Когда певец увидел военного, он остановил выступление, спустился к защитнику в зал и крепко его обнял. А после концерта Пивоваров сказал, что теперь и навсегда защитник и его семья смогут всегда попасть на его концерт бесплатно.

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