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Группа "Антитела" представила жуткий клип, в котором все превратились в страшных зомби

Группа "Антитела" представила жуткий клип, в котором все превратились в страшных зомби

Коллектив выпустил видео на трек "Маскарад".

Украинская группа "Антитела" порадовала поклонников новой громкой работой.

Коллектив представил зрелищный клип на танцевальный трек "Маскарад". Это вторая премьера после нашумевшего клипа "Кино". И еще одна песня будущего альбома, релиз которого запланирован на январь-февраль 2022 года.

Режиссерами видеоработы выступили Сергей Усик, Алексей Веренчик, Антон Шатохин. Съемки видео проходили на Киевском море. В них было задействовано более пятисот человек, представших в кадре в образах зомби. Главные роли в клипе сыграли лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и украинский актер Назар Заднипровский.

Тарас Тополя и Назар Заднепровский / ©
Тарас Тополя и Назар Заднепровский
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"Команда Антител воплотила очередной масштабный проект. Возможно, с новым украинским рекордом из одновременного количества актеров в кадре музыкального видео. После небольшой карантинной паузы, во время которой мы почти закончили студийную работу над новым альбомом, мы представляем новую песню и новый видеоклип. Над этим релизом работали больше пятьдесят человек, а в съемках клипа участвовали больше семисот наших друзей, фанов и профессиональных актеров."Маскарад" - фарс, ирония на самих себя и на то, что творится вокруг нас. У артиста есть прекрасная возможность говорить с людьми метафорами и образами, передавать важный смысл на чувственном уровне, на уровне эмоций. Эта песня именно такая. Она танцевальная, легкая, припев запоминается с первого раза. Однако, как всегда у Антител, не лишенная смысла", — отметил Тарас Тополя.

По словам фронтмена "Антител", через новую работу они как бы намекают, что люди, часто даже не осознавая этого, становятся в чем-то похожи на зомби.

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"На кого-то слишком сильно влияют искаженные новости и дезинформация, и он или она начинают говорить чужими фразами и жить чужими идеями, не анализируя все собственными мозгами. Кто-то в плену своих стереотипов не хочет принимать в жизнь новые идеи и трезвые мысли. А кому-то просто удобно плыть по течению, не задумываясь о последствиях", — говорит Тарас Тополя.

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Отметим, что вживую песня "Маскарад" прозвучит эксклюзивно, впервые на главной сцене фестиваля Atlas Weekend 9 июля.