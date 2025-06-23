Группа "Антитела" приехала в разрушенную квартиру Тополи и публично поддержала его: "Уже на месте"

Тарас и Елена Тополи, группа "Антитела"

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Группа "Антитела" отреагировала на трагедию, которая постигла их фронтмена Тараса Тополю в ночь на 23 июня. В результате массированного удара по Киеву баллистическая ракета попала в соседний дом музыканта и взрывная волна разбила его квартиру.

Коллеги исполнителя не смогли стоять в стороне. Они приехали на место трагедии, чтобы помочь разобрать завалы и поддержать семью Тополи. В фотоблоге "Антитела" обнародовали видео, где показали здание изнутри. В своем обращении к Тарасу они даже использовали нотки юмора: "Тарас, здесь у тебя было открыто. Поэтому мы решили зайти поубирать немного, потому что что-то непорядок. Все будет хорошо, мы рядом".

"Тысячи комментариев и сообщений со словами поддержки, сотни новостей. Видим все и благодарим вас за то, что остаетесь рядом в такой момент. Участники группы и близкие друзья семьи Тараса Тополи уже на месте и помогают навести порядок в квартире. Несмотря на все, продолжаем двигаться дальше", - говорится в официальном заявлении группы.

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Дата публикации 22:25, 23.06.25 Количество просмотров 48 Группа «Антитела» показала квартиру Тараса Тополи изнутри после ее разрушения россиянами

Кроме того, "Антитела" также поблагодарили всех украинцев за невероятную волну поддержки. В то же время музыканты призвали поклонников задонатить на нужды ВСУ и почтили память погибших после ночного российского террора.

"Многие спрашивают, как можно помочь Тарасу и его семье. Отвечаем: лучшее, что вы можете сейчас сделать, — помочь ВСУ, задонатить. Царство небесное всем погибшим. Соболезнования каждому, кто пострадал этой ночью в результате очередного российского террора", - написали музыканты.

Напомним, недавно Елена Тополя показалась возле изуродованной квартиры и впервые прокомментировала трагедию.