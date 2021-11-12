Группа "Антитела" выпустила клип, где снялась одна из сильнейших легкоатлеток мира

Марина Бех-Романчук – участница Олимпийских игр 2016 и 2021 годов.

Украинская группа "Антитела" выпустила новый клип.

Так, после танцевальной песни "Маскарад", музыканты представили фанам лирический трек. Композиция о жизненном пути и внутренней силе воплощать мечты получила название "Стань".

В этот раз главную роль в клипе исполнила спортсменка, многократная чемпионка Украины, чемпионка Европы, призер чемпионата мира, участница Олимпийских игр 2016 и 2021 – Марина Бех-Романчук.

Марина Бех-Романчук / пресс-служба группы "Антитіла"

"Марина – это квинтэссенция красоты, невероятной силы и настойчивости. При этом она очень простая в общении, открыта к людям. И, по нашему мнению, в кадре она выглядит прекрасно. Вы и сами можете убедиться в этом, просмотрев клип. А еще мы были приятно удивлены, как они с мужем, Михаилом, олимпийским призером, чемпионом Европы по плаванию, мировым рекордсменом, поддерживают друг друга. Между ними чувствуется любовь, оба прошли нелегкий путь к успеху и знают цену побед", — поделился Тарас Тополя.

пресс-служба группы "Антитіла"

Со своей стороны спортсменка призналась, что сначала сомневалась участвовать в съемках.

"Это был сложный период после Олимпиады, мысли были совсем о другом. Но когда я услышала идею, увидела раскадровки клипа, посоветовалась с близкими – я согласилась. Это совершенно новый опыт, я даже могу приравнять это к съемкам в кино, ведь в результате мы есть мини-фильм. Также со мной на площадке всегда присутствовал мой любимый, что очень помогало", – поделилась Марина.

Съемки продолжались двое суток. Все происходило в Киеве, в легкоатлетическом манеже на Березняках. "Антитела" полностью видоизменили спортивную арену, использовав тысячи квадратных метров черного полотна, которым закрыли периметр манежа от солнечных лучей. Подвесили несколько тонн световых приборов, завезли на территорию два грузовика съемочной техники, чтобы получить желаемую картинку.

пресс-служба группы "Антитіла"

Кроме Марины Бех-Романчук, в кадре появляются друзья группы. Среди них настоящие спортсмены – марафонцы из клуба KMRC – айтишники, юристы, бизнесмены, для которых помимо их профессии существует еще одно любимое дело – спорт. Для большинства это первые съемки в их жизни.

После съемок клипа, еще 2 месяца продолжалась работа над графикой, за которую взялась post-production команда Headshot studio.

Как признался Тополя, эту песню создали еще более года назад. Много времени команде понадобилось, чтобы выбрать тему для видео.

"При написании песни мы вдохновлялись атмосферой школьных выпускных, когда ребята признаются друг другу в любви, клянутся в вечной дружбе, ставят цели и верят в свои мечты, когда все искренне и без фальши. Впоследствии появилась идея клипа. В голове возникали беговые дорожки, отражающие дорогу жизни, большое пространство, где каждый бежит по своей линии к цели. В процессе подготовки мы поняли, что нужна масштабная картинка, в которой можно передать течение жизни и людей в ней. Со своими желаниями, мечтами и "крестами, которые некоторые тянут на своих плечах". Мы уверены, что каждый сможет узнать в определенных кадрах себя или кого-то из своего окружения. А еще у клипа довольно неожиданное завершение, по сути, история видео начинается в его финале, а если погрузиться в видео еще глубже, понимаешь, что ему нет ни начала, ни конца, и, как всегда, есть скрытые секреты, пасхалки, от "Антител", — рассказывает Тарас Тополя.

пресс-служба группы "Антитіла"

Через некоторое время артисты запланировали релиз англоязычной версии песни "Стань". Она будет называться And you start. Премьера планируется в странах Северной Америки и странах Европы.

"Стань" – это третья песня будущего альбома, премьеру которого "Антитела" запланировали на начало 2022 года. После выпуска альбома группа отправится в стадионный тур, где представит совершенно новое шоу и представят новый альбом. Первый концерт запланирован на май 2022 в городе Днепр. Также артисты успешно завершили тур Hello, начавшийся еще в начале 2020 года.

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