Группа Artik & Asti представила новую солистку и выпустила трек

Солисткой стала украинская певица.

Известная украинская группа Artik & Asti представила новую солистку.

Так, Анну Дзюбу, покинувшую коллектив в начале ноября в 2021-м, заменила Севиль Велиева. Исполнительнице 29 лет, родилась она в Узбекистане, но еще ребенком переехала с родителями в Симферополь. Севиль участвовала в украинском шоу "Х-Фактор" и российском "Голосе". Артистка живет в России.

Севиль Велиева / instagram.com/sevilofficial_

На официальной странице группы в Instagram продюсер Артём Умрихин поделился, как встретил Велиеву.

"Каким-то чудесным образом и стечением обстоятельств мне попалась видеозапись Севиль, с исполнением нашей песни "Чувства"! Я пересматривал и переслушивал это видео сотни раз и все больше и больше всматривался в детали, вслушивался в голос и понимал, что она крутая. Сразу скажу, Севиль – это не Асти!‼️. Просто воспринимайте название группы Artik & Asti как название любой другой группы , такое же как и "А-Студио", "Время и Стекло", "Виа Гра" и тд., а Севиль это новая солистка группы! Севиль полноценный профессиональный музыкант, вокалистка, которая всю жизнь поет, участвовала во многих конкурсах, вокальных шоу и давно доказала свой профессионализм. У нее свой индивидуальный тембр, свой собственный окрас и харизма в исполнении. Поэтому сравнивать даже не вижу смысла, (хотя понимаю, что в любом случае найдутся такие люди) нужно просто принять этот факт или не принять. Каждый волен делать свой выбор!" – обратился к фанатам Артем.

Artik & Asti / instagram.com/sevilofficial_

Обновленный коллектив уже выпустил первый трек, записанный из Севилья. Песня получила название Гармония.

В комментариях большинство пользователей поддержали Велиеву и признались, что ее вокал им пришелся по душе.

Обалдеть, привычный тембр, но с новым оттенком! Стиль на высоте, потрясающие!!!

Крутая до мурашек!!! Стиль неповторимый... Тембр знакомый

Супер! Главное, чтобы репертуар на уровне оставался, а девочка шикарная! Желаем удачи и Анне, и Артику с Асти! С нетерпением ждём новых треков.

Впрочем, были пользователи, которые все же считают Дзюбу лучшей: "Анну никто не заменит", "Не зашла, она не очень", "Подобие Асти, ничего особенного. Копирует манеру и голос. А из себя ничего...".

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