Группа AVIATOR через 17 лет перепела свой хит "Возвращайся" на украинском: "Звучит еще лучше"

Фанаты в восторге от премьеры.
Украинская группа AVIATOR подготовила для поклонников сюрприз и перепела свой хит "Возвращайся".
Песня, которая вышла в 2005 году и долгое время занимала лидирующие позиции в музыкальных чартах, теперь звучит на украинском и называется "Повертайся". Премьера состоялась на YouTube канале группы.
"Спасибо ВСУ за возможность создавать музыку. Особенно, когда любимые песни приобретают новое содержание", — представили обновленную песню музыканты.
Поклонники были приятно удивлены премьерой от AVIATOR. В комментариях многие пользователи написали о том, что хит 17-летней давности напоминает им о юности и детстве, а теперь хит звучит еще лучше.
- Мы дождались!
- Ребята, это невероятно!
- Я снова юная и наивная, слушаю и плачу!
- Такая ностальгия с приятным уху дополнением!
- Теперь звучит еще лучше!
Отметим, что сегодня свою новую песню также представила победительница "Голоса страны-12" Мария Квитка – она довела до слез песней о любви.
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