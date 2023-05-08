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Группа AVIATOR через 17 лет перепела свой хит "Возвращайся" на украинском: "Звучит еще лучше"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1510
Время на прочтение
1 мин
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Группа AVIATOR через 17 лет перепела свой хит "Возвращайся" на украинском: "Звучит еще лучше"

AVIATOR/Фото: instagram.com/aviatorofficial

Фанаты в восторге от премьеры.

Украинская группа AVIATOR подготовила для поклонников сюрприз и перепела свой хит "Возвращайся".

Песня, которая вышла в 2005 году и долгое время занимала лидирующие позиции в музыкальных чартах, теперь звучит на украинском и называется "Повертайся". Премьера состоялась на YouTube канале группы.

"Спасибо ВСУ за возможность создавать музыку. Особенно, когда любимые песни приобретают новое содержание", — представили обновленную песню музыканты.

Поклонники были приятно удивлены премьерой от AVIATOR. В комментариях многие пользователи написали о том, что хит 17-летней давности напоминает им о юности и детстве, а теперь хит звучит еще лучше.

  • Мы дождались!
  • Ребята, это невероятно!
  • Я снова юная и наивная, слушаю и плачу!
  • Такая ностальгия с приятным уху дополнением!
  • Теперь звучит еще лучше!

Отметим, что сегодня свою новую песню также представила победительница "Голоса страны-12" Мария Квитка – она довела до слез песней о любви.

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Дата публикации
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