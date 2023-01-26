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Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ довела до слез клипом на эмоциональный трек "Повернись живим"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1747
Время на прочтение
2 мин
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Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ довела до слез клипом на эмоциональный трек "Повернись живим"

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

В новом видео музыканты пытались показать положительные эмоции наших военных.

Украинская рок-группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ во главе с лидером Сергеем Танчинцем представили новую щемящую композицию "Повернись живим".

Вместе с премьерой песни увидел свет и клип на эмоциональный трек. Его режиссером выступил Владислав Разиховский, для которого работа над видео на трек "Повернись живим" стала седьмой по счету для БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ / ©
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Песня "Повернись живим" написана с эмоцией веры в то, что Украина обязательно победит в войне, а украинские военные вернутся домой живыми и здоровыми. Трек показывает, что абсолютно все украинцы ждут своих героев дома с победой.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ / ©
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

"Снимая клип на эту песню, на экране мы транслировали видео с, по большей части, положительными эмоциями военных людей. Нам очень хотелось показать не только войну, которую мы с вами и так видим ежедневно: вокруг себя или из новостей. Хотелось видеть военных с простыми, искренними эмоциями: радость от встречи с близкими людьми или объятия с побратимами. Мы показали светлые эмоции – те эмоции, за которые Украина и ведет свою освободительную борьбу", – прокомментировал Сергей Танчинец.

Напомним, ранее Сергей Танчинец поделился, что его семья с началом полномасштабного вторжения уехала в Японию. Артист объяснил, почему именно туда и как там обжилась.

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Дата публикации
Просмотры
1747
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