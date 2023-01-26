Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ довела до слез клипом на эмоциональный трек "Повернись живим"

Украинская рок-группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ во главе с лидером Сергеем Танчинцем представили новую щемящую композицию "Повернись живим".

Вместе с премьерой песни увидел свет и клип на эмоциональный трек. Его режиссером выступил Владислав Разиховский, для которого работа над видео на трек "Повернись живим" стала седьмой по счету для БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Песня "Повернись живим" написана с эмоцией веры в то, что Украина обязательно победит в войне, а украинские военные вернутся домой живыми и здоровыми. Трек показывает, что абсолютно все украинцы ждут своих героев дома с победой.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

"Снимая клип на эту песню, на экране мы транслировали видео с, по большей части, положительными эмоциями военных людей. Нам очень хотелось показать не только войну, которую мы с вами и так видим ежедневно: вокруг себя или из новостей. Хотелось видеть военных с простыми, искренними эмоциями: радость от встречи с близкими людьми или объятия с побратимами. Мы показали светлые эмоции – те эмоции, за которые Украина и ведет свою освободительную борьбу", – прокомментировал Сергей Танчинец.

Напомним, ранее Сергей Танчинец поделился, что его семья с началом полномасштабного вторжения уехала в Японию. Артист объяснил, почему именно туда и как там обжилась.

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