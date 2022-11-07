Группа Bring Me The Horizon поддержала Украину и начала сбор средств для животных, пострадавших из-за войны войны

Британская рок-группа Bring Me The Horizon поддержала Украину в полномасштабной войне и присоединилась к сбору средств для животных, пострадавших в результате боевых действий.

Участники группы выразили слова поддержки украинскому народу и попросили своих поклонников также делать пожертвования.

"Украинцы объединились с самого начала войны, чтобы помогать не только друг другу, но и животным, пострадавшим от военных действий. Они пережили тысячи взрывов, а также потерю семей, домов и нормальной жизни. Мы хотели бы присоединиться и выразить свою поддержку украинскому народу в это трудное время и поддержать UAnimals в их благотворительных инициативах, пожертвовав призы для сбора средств на нашу программу восстановления приютов", — поделилась группа.

Коллектив вместе с фондом UAnimals начал благотворительный сбор, а также розыгрыш, победители которого смогут получить ценные призы от группы.

"В обмен на пожертвование всего £4 за билет на Raffall, вы будете участвовать в розыгрыше призов, чтобы выиграть единственную в своем роде барабанную шкуру в цветах украинского флага, подписанную группой, на которой играл Мэтт Николлс во время вручения премии NME 2022 года. того, есть два приза за победу – подарочные карты Horizon Supply Co", — рассказал коллектив.

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