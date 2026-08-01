Группа BTS объявила жесткий бойкот "Грэмми" из-за новой номинации и назвала возмутительную причину

Группа BTS / © Associated Press

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Самая известная k-pop группа BTS объявила жесткий бойкот музыкальной премии "Грэмми".

Об этом участники коллектива объявили в Instagram. Музыканты отметили, что в следующем году не будут подавать свои композиции на "Грэмми". Группа уже и объяснила причину этого резкого решения. Музыканты отметили, что их возмутила новая номинация «Азиатская поп-музыка», введенная в этом году. В BTS считают, что таким образом артистов разделяют по языку и географическому расположению, а это, мол, есть для них признаком дискриминации.

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«Мы решили не подавать заявку на „Грэмми“ в этом году. Мы надеемся, что музыку можно будет услышать и полюбить такой, какой она есть, а не разделять ее по регионам или языкам», — говорится в сообщении коллектива.

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Группа BTS / © Associated Press

Генеральный директор «Грэмми» уже также отреагировал на решение BTS. В комментарии CNN он отметил, что понимает и принимает решение музыкантов. В то же время, он добавил, что эту категорию добавили не для того, чтобы разделять музыку, а лишь чтобы показать разнообразие азиатской поп-культуры. При этом, по его словам, исполнители из Азии могут представлять свои композиции и в общих категориях.

«Мне грустно слышать, что BTS решили не участвовать в процессе вручения премии „Грэмми“ в этом году, но как музыкальный создатель я понимаю и уважаю их решение. Категория „Азиатская поп-музыка“ была создана, чтобы отметить глубину, разнообразие и чрезвычайный рост поп-артистов, которые походят из Азии. Цель этой новой категории состоит в том, чтобы привлечь особое внимание к этим важным артистам», — говорится в заявлении гендиректора "Грэмми".

Напомним, недавно украинский продюсер Иван Клименко стал членом Академии звукозаписи. Теперь он может голосовать за артиста, который, по его оценке, должен получить статуэтку «Грэмми».

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