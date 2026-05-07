Группа "Бумбокс" довела до мурашек новой лирической песней: Андрей Хлывнюк назвал ее "слишком личной"

Композиция войдет в макси-сингл коллектива "Живий".

Валерия Сулима
Украинская группа "Бумбокс" порадовала поклонников новой лирической песней.

Коллектив 7 мая представил композицию, которая получила название "Залишайся". Трек войдет в макси-сингл группы "Живий", премьера которого состоится уже 14 мая. В песне лирический герой просит героиню остаться с ним и не убегать. Солист "Бумбокса" Андрей Хлывнюк отмечает, что композиция "слишком личная".

"Лирическая, личная песня. Еще слишком личная, чтобы анализировать", —комментирует музыкант.

"Бумбокс" уже и представил клип на композицию. Съемки видеоработы состоялись в ночь на 16 апреля. Идея клипа принадлежала продюсеру Алексею Согомонову и режиссеру Стасу Гуренко. В центре сюжета девушка, которая остается после работы в ресторане, включает музыку и почти в темноте начинает танцевать. Чем активнее она двигается, тем больше света становится вокруг. Благодаря мастерству хореографа Назара Дидыка, профессионализму и глубокому погружению в роль главной героини Надин режиссеру и оператору удалось достичь цели и снять клип за шесть часов.

Отметим, уже 16 и 17 мая "Бумбокс" сыграет первый за время полномасштабной войны большой концерт в Киеве. Музыканты уже рассекретили, чем будут удивлять зрителей.

