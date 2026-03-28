Группа "Бумбокс" и Тина Кароль в центре скандала: "Без суда не удастся разобраться..."

Андрей Хлывнюк и Тина Кароль

Скандал вокруг альбома «Тайный код: Рубикон» с участием группы «Бумбокс» и певицы Тины Кароль набирает обороты из-за обвинений в присвоении авторства.

Саунд-продюсер Олег Аджикаев публично на платформе Threads сообщил о споре с артистами, который уже повлиял на релиз. Часть треков из «Рубикона» исчезла со стримингов. По его словам, причина — конфликт по поводу прав и выплат. Продюсер утверждает, что работал над большинством песен и всем звучанием альбома, но не получил ни прозрачной отчетности, ни гонораров.

«Без суда не удастся разобраться…» — заявляет Аджикаев.

Скриншот сообщения Олега Аджикаева

Он отмечает, что ситуация выходит за пределы личного конфликта и касается системной проблемы в индустрии. Поэтому часть композиций пока недоступна для прослушивания.

«Ирония ситуации в том, что музыку создаешь вместе, а когда доходит до денег — вдруг становится сложно найти даже базовую прозрачность. Как соавтор, я не получил ни понятной отчетности, ни надлежащих выплат за использование этих произведений…» — сообщает саунд-продюсер.

Скриншот сообщения Олега Аджикаева

Аджикаев также пообещал обнародовать переписку с командой Андрея Хлывнюка и Тины Кароль, в частности относительно совместного трека «Бездна».

«Я очень долго молчал и пытался решить вопрос цивилизованно… Выявлена схема, как присваивают чужое… Я не один такой, просто большинство молчит», — заявил Олег.

Публичной реакции от артистов пока нет, однако история может получить продолжение уже в юридической плоскости.

