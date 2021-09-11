Группа "Друга Ріка" выпустила песню под названием "Остання" и сняла новый клип

Группа "Друга Ріка" выпустила песню под названием "Остання" и сняла новый клип

Это первый трек с будущего альбома коллектива.

Украинская рок-группа "Друга Ріка" наконец-то решила порадовать своих поклонников и выпустила новую песню под названием "Остання".

Коллектив работает над новым альбомом. Сами участники признаются, что и "сами не знают, каким он будет". Однако, группа все же порадовала своих фанатов и представила первую песню из будущего альбома под названием "Остання".

"Песня о прошлом, о первой гитаре, о первом стихотворении, о первых фальшивых нотах, первое дыхание в такт, впервые сыгранная песня", — признался фронтмен коллектива Валерий Харчишин.

Кстати, группа уже и успела показать клип на новую песню. И, похоже, трек "Остання" многое значит для коллектива. Ведь и места съемок клипа тесно связаны с "Другою Рікою".

"Видео было снято в местах, связанных с историей группы. Они близки моему сердцу, моим воспоминаниям", — поделился барабанщик группы Алексей Дорошенко.

Напомним, ранее коллектив "Друга Ріка" презентовал видео на трек личный "Секрет". Локации и пейзажи тогда намеренно искались неузнаваемыми — потому выбор пал на прибрежную зону Черного моря.

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