Группа Green Day обматерила Трампа после его ссоры с Зеленским и обозвала Вэнса "отсталым"

Американская рок-группа Green Day обматерила президента США Дональда Трампа после его спора с лидером Украины Владимиром Зеленским, а вице-президента Джей Ди Вэнса назвала "отсталым".

Произошло это прямо на концерте коллектива, который состоялся 2 марта в Мельбурне на стадионе Marvel. Похоже, участники Green Day категорически не согласны с политической ситуацией в США. Поэтому свою позицию музыканты продемонстрировали во время выступления. Фронтмен Билли Джо Армстронг в перерыве между исполнением песен обратился к поклонникам. Он бранью воскликнул: "Разве вы не хотите, чтобы Трамп заткнулся?". Досталось и Илону Маску, о котором Армстронг не лучшего мнения.

"Разве вы не хотите, чтобы Илон Маск заткнулся н*хр*н? Разве вы не хотите, чтобы Дональд Трамп заткнулся н*хр*н?" – воскликнул Армстронг, а поклонники поддержали его громкими овациями.

Группа Green Day на концерте унизила Трампа и Маска и призвала их "заткнуться"

Не забыл коллектив и о вице-президенте США Джей Ди Вэнсе. Во время исполнения песни Jesus of Suburbia группа унизила политика. Музыканты заменили слова композиции на "Am I retarted or am I just JD Vance", что в переводе "Отсталый ли я, или я просто Джей Ди Вэнс". Green Day также выразили свою солидарность с Украиной строками "Мы дети войны и мира: от Украины и до Среднего Запада").

