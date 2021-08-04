Группа Green Grey оригинально отомстил за то, что их убрали из концерта ко Дню Независимости

Коллектив отыграет собственный праздничный концерт.

Украинская группа Green Grey, которую убрали из списка артистов, которые выступят на концерте ко Дню Независимости, анонсировал в праздник свое выступление.

Так, на официальной странице в Instagram коллектива появилась афиша с их концертом 24 августа. Концерт состоится на крыше ЦУМа в центре Киева.

"Друзья! Увидимся в День Независимости Украины, в самом сердце Киева, на крыше ЦУМ! Мы представляем наш новый альбом и поиграем хиты разных лет. Вспомним, как это было!" — говорится в в описании под постом.

Напомним, что 27 июля участник Green Grey Дизель сообщил, что группу исключили из праздничного концерта ко Дню независимости Украины, куда сначала пригласили. Они планировали исполнить свой хит "Под дождем". В свою очередь, в офисе президента заявили, что им не понравилась реакция другого участника Мурика на языковой закон.

Так же Дизель поделился, что группу также убрали из фильма ко Дню независимости, который будут показывать на одном из украинских каналов. Мол, их сначала позвали на интервью для этой ленты, а затем интервью отменили.

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