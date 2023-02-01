Группа Imagine Dragons записала обращение к пассажирам украинского самолета, которое уже услышали люди из 10 стран

Известная американская рок-группа Imagine Dragons, которая в июле 2022 года стала послом UNITED24, с тех пор постоянно поддерживает проекты и сборы для Украины.

На этот раз коллектив записал обращение к пассажирам украинского самолета. В начале ноября авиакомпания SkyUp запустила первый самолет с логотипом UNITED24. Его главная цель – напоминать миру об Украине и собирать средства на медицинскую помощь.

За это время самолет совершил 43 рейса в десять стран и перевез более девяти тысяч человек. С нового года всех пассажиров ждал сюрприз: после поздравительных слов бортпроводника к ним обратились музыканты группы Imagine Dragons.

Группа Imagine Dragons не только приветствует пассажиров на борту самолета SkyUp, но и разыгрывает два билета на свой концерт вплоть до конца 2025 года. Поучаствовать в розыгрыше можно до 12 февраля 2023 года. Для этого нужно внести вклад через UNITED24 по отдельной ссылке.

Отметим, что самолет уже совершил 43 рейса в 14 аэропортов во Франции, Португалии, Эстонии, Румынии, Латвии, Польше, Швеции, Молдове, Египте и Тунисе.

"Известные во всем мире музыканты Imagine Dragons стали послами UNITED24 в июле 2022 года и с тех пор постоянно поддерживают проекты и сборы для Украины – от фандрейзинга на автомобили скорой помощи до розыгрыша гитары с автографами среди подписчиков ежемесячного пожертвования, от участия в концерте по случаю Дня Независимости Украины до записи приветствия для пассажиров самолета SkyUp. Мы очень благодарны за эту поддержку и верим, что однажды группа запишет особое поздравление – для пассажиров первого рейса в Киев", – прокомментировала координатор UNITED24 Ярослав Гресь.

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