Группа KADNAY отыграла концерт в Киеве: страстные танцы и жена в зале

Концерт группы KADNAY Фото. В. Квитка

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Накануне Пасхи в столице произошло долгожданное событие — известная группа KADNAY наконец-то представила своим поклонникам новый альбом "Цветами на глубине", над которым работала почти год.

Выхода артистов поклонники ждали довольно сдержанно, медленно заполняя всю фан-зону. И вот, когда первый и второй этажи концертной площадки Origin Stage были почти полностью заполнены, группа появилась на сцене.

Концерт группы KADNAY. Фото В. Квитка

"Я счастлив, что могу наконец-то сбросить с себя это бремя ответственности после столько месяцев подготовки. Мы с музыкантами сделали все, что могли, чтобы люди получили лучшее шоу, которого они заслуживают. На этом концерте у меня задача номер один - это получить удовольствие от проделанной работы, а ее, поверьте, было очень много", - признался очень много.

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Концерт группы KADNAY. Фото В. Квитка

Начался концерт с инструментальной композиции "Имерсия", второй была песня "Все на свете". Правда, одна из зрительниц внезапно и довольно дерзко перебила обращение артиста и громко выкрикнула из фан-зоны - "Пей!". Сразу после этого очередь дошла до зажигательной, уже известной поклонникам англоязычной Feel The Love, заставившей без преувеличения танцевать всех.

Приятной неожиданностью для зрителей стало появление на сцене певицы Lida Lee. Артисты представили зрителям композицию Monster. И исполнение вживую было не менее страстным, чем в их общем клипе, особенно когда Дмитрий и Лида пели в один микрофон.

Дата публикации 14:41, 21.04.25 Как прошел концерт группы KADNAY в столице: самые эмоциональные кадры с выступления

Визуальная концепция шоу была лаконично сдержана, чтобы ничего не отвлекало внимание от живого исполнения. Единственными декорациями на сцене были прозрачные лепестки цветка, которые хаотически раскачивались в такт музыке, и создавали тем самым некое магическое восприятие всего действа.

В этот вечер публику ожидал полный спектр эмоций, потому что программа была построена таким образом, чтобы соединить уже известный репертуар KADNAY ("Теби", Santana, Santiago, Disco Girl и др.) и совершенно новые композиции ("Запах твоих волос", "МаХат МаХат", "Вселенная"

Кстати, как мы узнали все песни и тексты новой пластинки, написал сам Дмитрий Каднай. "В этом альбоме я не имею любимой песни, с каждой связана какая-то история, конкретный момент жизни, воспоминания. Все песни рождались совершенно по-разному, но все они объединены энергией живой музыки, живых инструментов и, конечно, чувством любви", - рассказал ТСН . В отличие от коллеги по группе – Филиппа Коляденко.

Концерт группы KADNAY. Фото В. Квитка

Во время исполнения одной из самых известных композиций группы "Отпусти" все внимание зрителей уже перехватил Филипп. Кстати, в этот вечер музыканта в зале поддерживала его жена Нодира . что немного волнуется, ведь он также, как и его звездный отец, Дмитрий Коляденко может иногда забыть слова на сцене. "Это постоянно происходит, но я еще играю на многих инструментах, поэтому помнить все партии вместе с текстом иногда бывает сложно", - рассказал Коляденко.

Концерт группы KADNAY. Фото В. Квитка

Концерт группы KADNAY. Фото Т. Шавловская

Дважды за концерт на больших экранах появлялся QR-код, по которому все желающие могли перейти и задонатить деньги на нужды наших защитников. Как мы узнали, совместными усилиями группы за несколько часов удалось собрать почти 80 тысяч гривен, которые они направят за закупку fpv-дронов.

Всего концерт длился почти два с половиной часа, и музыканты дважды выходили на бис. Режиссером события была продюсер группы, талантливая Елена Коляденко, за плечами которой уже легендарные постановки – "Шкаф" и "Кабаре". Неудивительно, что шоу немного напоминало изысканный камерный джем-сейшн, правда, продуманный до мельчайших деталей, когда музыканты вроде бы приглашают поклонников в свое пространство, где рождается настоящая свобода. В этот вечер зрители были свидетелями рождения настоящего искусства, когда нет понятий, когда смыслы скрыты в каждой композиции. И даже откровенные движения и наряды Дмитрия Кадна не отвлекали, а наоборот, дополняли своей интимностью сами музыкальные произведения. Кстати, именно так, как нам кажется, должна проявляться у певца на сцене настоящая мужская сексуальность, которую Каднай буквально излучает всей своей сущностью, а не играет чужой роли.

Концерт группы KADNAY. Фото В. Квитка

Концерт группы KADNAY. Фото Т. Шавловская

Чувствуется, что альбом сделан с большой любовью – к своим слушателям, к себе, к музыке в целом. И если бы нужно было описать весь концерт только тремя словами, то это было бы "мелодично", "откровенно", "глубоко".