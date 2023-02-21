Группа Kalush Orchestra изменила имидж и анонсировала выход первой англоязычной песни

Коллектив осовременил концертные наряды, но в то же время оставил традиционные украинские элементы.

Группа Kalush Orchestra, которая победила на "Евровидении-2022", сообщила о творческих переменах. Коллектив изменил концертные наряды, а также анонсировал выход англоязычной композиции.

Во время концерта в парижском Cabaret Sauvage коллектив появился на сцене в новых костюмах. Группа решила более осовременить свои образы, но в тоже время оставить традиционные украинские элементы.

Kalush Orchestra

В частности, сопилкарь Тимофей Музычук вместо гуцульского строя теперь выступает в стилизованной орнаментом куртке и шапке.

Kalush Orchestra

Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк снял кептар и надел рубашку, тоже стилизованную орнаментом.

Kalush Orchestra

В общем, все музыканты группы теперь играют на сцене в похожем наряде.

Kalush Orchestra

Кстати, артисты порадовали поклонников еще одним сюрпризом. Kalush Orchestra анонсировал выход первого англоязычного трека, который можно будет услышать уже 3 марта. О чем именно будет композиция, пока неизвестно. Однако группа будет петь о переменах.

Отметим, в скором времени музыканты отправятся в концертный тур по городам Америки. Впервые они отправились на гастроли в США осенью прошлого года. Тогда Kalush Orchestra удалось собрать в помощь Украине 60 миллионов гривен.

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