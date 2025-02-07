Группа Kalush Orchestra после громкого скандала на фоне помощи ВСУ вышла с заявлением: "Нам жаль"

Победитель "Евровидения-2022" украинская группа Kalush Orchestra впервые после скандала со сбором для ВСУ вышла на связь.

В своем фотоблоге артисты опубликовали извинения за коммуникацию и негатив. Однако сразу отметили, что никогда не стояли в стороне и в течение трех лет активно помогали Украине во время войны.

"Вчера мы получили много негатива на тему: "донатим ли мы?". Спойлер: да, около более 80 млн грн за три последних года мы аккумулировали для Сил обороны Украины (СОУ), среди которых были и собственные средства. Во-первых, хотим принести свои извинения. Нам действительно жаль, что наши слова и коммуникация принесли столько негатива. Простите!", - написали Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra о скандале из-за отказа поддерживать сбор для ВСУ / Фото: instagram.com/kalush.official

Группа объяснила, что на протяжении всего времени сотрудничала с благотворительными фондами и способствовала помощи как военным, так и гражданскому населению, пострадавшему от действий оккупантов.

"Во-вторых, мы передавали и будем передавать очень много разной помощи для фондов и организаций, помогающих СОУ и гражданскому населению. Калуш не донатит на дроны? Это абсолютно не соответствует действительности. Вместе с фондом Сергея Притулы мы получили 40 млн грн от продажи панамы и кубка с "Евровидения" и направили их на закупку БпЛА PD-2. Собрали 5 млн грн на реабилитацию защитников Мариуполя. После подрыва Каховской дамбы мы собрали средства для установки очистных сооружений для Херсонской больницы. Помогли обеспечить ремонт 4000 автомобилей для ТРО и сотни других инициатив", - отчитались звезды.

Kalush Orchestra

Победители "Евровидения-2022" также отметили, что полностью осознают, что работают и создают музыку благодаря украинским военным. Поэтому и дальше будут активно продолжать помогать, но все же будут концентрировать свое внимание на помощи СОУ и гражданскому населению.

"Да, мы поддерживаем практически все направления помощи и СОУ, и гражданскому населению. Да, мы поддерживаем закупку аптечек, турникетов, кровоостанавливающих, раций, старлинков, оптики, БпЛА, ПНБ, генераторов, зарядных станций, авто, РЭБов, другого снаряжения. Да, мы поддерживаем детей, пострадавших от войны, реабилитацию раненых, протезирование для потерявших конечности бойцов. Это не только деньги со сборов и аукционов, но, конечно, и наши собственные средства. Мы хорошо понимаем, благодаря кому можем заниматься творчеством, благодаря кому еще стоят украинские города и села и благодаря кому мы до сих пор вообще живы. Да, поддержка именно по вышеупомянутым направлениям – это наша позиция, и мы не отрекаемся от нее. Конечно, мы пытаемся информационно освещать инициативы, с которыми к нам обращаются, если они не противоречат нашим принципам, о чем мы говорим открыто", – добавили артисты.

Напомним, что недавно певица Таисия Повалий поплатилась за поддержку войны в Украине. Скандальная исполнительница предстанет перед судом.

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