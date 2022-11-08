Группа Kalush Orchestra тронула историей маленькой Златы из Канады, которая передала деньги для Украины

Коллектив встретился с девочкой во время тура.

Группа Kalush Orchestra растрогала поклонников историей маленькой украинки Златы, которая сейчас живет в Канаде.

Девочка самостоятельно заработала 500 долларов благодаря своему пению на концертах за границей. Весь свой гонорар Злата решила передать на помощь Украине.

"Девочка Злата передала 500 доларов на помощь Украине, которые заработала сама, когда пела на концертах. Ее мама написала, что Злата очень любит группу Kalush Orchestra и хочет передать эти средства для Украины. Это невероятно, когда такие маленькие детки совершают такие большие поступки! Спасибо", — написал коллектив.

Заработанные средства Злата передала любимым артистам в милом конверте с подписью "Гонорар Златы Барчук".

Фото: facebook.com/kalush.official

Музыканты смогли пообщаться со своей маленькой фанаткой и даже спели вместе песню "Stefania". Видео с группой и Златой в платье-вышиванке растрогало Сеть.

Ранее стало известно, что Kalush Orchestra станут специальными гостями престижной премии MTV Europe Music Awards 2022, которая состоится 13 ноября в Дюссельдорфе.

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