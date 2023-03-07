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Группа Kalush Orchestra восхитила исполнением вирусной песни "Парова машина"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
325
Время на прочтение
2 мин
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Группа Kalush Orchestra восхитила исполнением вирусной песни "Парова машина"

Kalush Orchestra

Музыканты исполнили хит по-новому.

В Сети в последнее время развирусилась народная песня "Парова машина" в исполнении певицы Ярины Квасний. Тем временем украинская группа Kalush Orchestra перепела хит.

Свою версию композиции коллектив опубликовал в Instagram. По-новому "Парову машину" спели исполнитель Саша Таб и сопилкарь Тимофей Музычук.

"Саша Таб, Тимофей Музычук и их исполнение народной песни "Парова машина". Как вам?" – поинтересовались у поклонников музыканты.

Мнения пользователей в комментариях под видео разделились. Одним больше понравилось песня в исполнении участников группы Kalush Orchestra, другим нравилось пение Ярины Квасий.

  • Все-таки оригинал больше нравится, но тоже круто!
  • Этот вариант в их исполнении мне нравится гораздо больше, чем завирусившийся в Сети хит.
  • Это очень красиво, но TikTok-версия в голове крутится и не вылетает
  • Выпускайте трек! Прослушала несколько раз подряд! Огонь!

Отметим, Ярина Квасний в своем TikTok опубликовала видео, где исполняет народную песню "Паровая машина". Композиция в исполнении певицы приобрела большую популярность и стала вирусной. Другие пользователи тоже начали делиться этим видео и использовать трек Ярины для своих роликов.

@kvas.nii благодарю, Боже, за дахдотерс! «Паровая машина» – аутентичная украинская песня. На видео ситуативно вспомнилось одноименное музпереосмысление в исполнении группы DakhDaughters _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ #songs #ukrainian #ukrainiangirl #ukrainiansong ♬ оригинальный звук — Kvas.nii

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Дата публикации
Просмотры
325
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