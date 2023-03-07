Группа Kalush Orchestra восхитила исполнением вирусной песни "Парова машина"

В Сети в последнее время развирусилась народная песня "Парова машина" в исполнении певицы Ярины Квасний. Тем временем украинская группа Kalush Orchestra перепела хит.

Свою версию композиции коллектив опубликовал в Instagram. По-новому "Парову машину" спели исполнитель Саша Таб и сопилкарь Тимофей Музычук.

"Саша Таб, Тимофей Музычук и их исполнение народной песни "Парова машина". Как вам?" – поинтересовались у поклонников музыканты.

Мнения пользователей в комментариях под видео разделились. Одним больше понравилось песня в исполнении участников группы Kalush Orchestra, другим нравилось пение Ярины Квасий.

Все-таки оригинал больше нравится, но тоже круто!

Этот вариант в их исполнении мне нравится гораздо больше, чем завирусившийся в Сети хит.

Это очень красиво, но TikTok-версия в голове крутится и не вылетает

Выпускайте трек! Прослушала несколько раз подряд! Огонь!

Отметим, Ярина Квасний в своем TikTok опубликовала видео, где исполняет народную песню "Паровая машина". Композиция в исполнении певицы приобрела большую популярность и стала вирусной. Другие пользователи тоже начали делиться этим видео и использовать трек Ярины для своих роликов.

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