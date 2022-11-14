Группа Kalush Orchestra зажгла на сцене престижной музыкальной премии MTV EMA 2022

Свое выступление коллектив посвятил Украине.
Группа Kalush Orchestra зажгла сцену одной из самых престижных музыкальных премий MTV Europe Music Awards 2022, которая состоялась 13 ноября в Дюссельдорфе.
Украинский коллектив был приглашен в качестве специального гостя и создал особый номер, которому посвятил Украину.
Да, сначала Kalush Orchestra исполнил куплет новой песни, а уже потом зазвучала победная Stefania. также на сцене появились не только участники группы, но и танцоры в знаменитых розовых панамках.
Как рассказали Kalush Orchestra на своей странице в соцсетях, в Германии их встретили с овациями, а многие мировые знаменитости выразили свою поддержку Украине.
"Зрители встречали нашу группу с украинскими флагами! Слова поддержки Украины выразили Рита Ора, Дэвид Гетта, группа Muse, спасибо! А также лично встретились с группой One Republic, которые выразили поддержку Украине, и сказали, что им нравится музыка Kalush Orchestra", — рассказал коллектив.
В этом году награды MTV Europe Music Awards получили:
- Тейлор Свифт — "Лучший артист", "Лучшая пописполнительница" и "Лучшее видео"
- Ники Минаж - Лучшая песня" и "Лучший хип-хоп исполнительниц"
- Дэвид Гетта - "Лучшая коллаборация" и "Лучший электронный артист"
- Seventeen — "Лучший новый артист"
- Lisa — "Лучший исполнитель K-Pop"
- Anitta — "Лучшая латинская музыка"
- Muse — "Лучший рок-исполнитель"
- Gorillaz — "Лучшая альтернативная музыка"
- BTS — "Лучшие фанаты"
Напомним, ранее группа Kalush Orchestra познакомилась с маленькой Златой из Канады, которая своим пением зарабатывала деньги для Украины.
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