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Группа Kalush Orchestra зажгла на сцене престижной музыкальной премии MTV EMA 2022

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
489
Время на прочтение
2 мин
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Группа Kalush Orchestra зажгла на сцене престижной музыкальной премии MTV EMA 2022

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

Свое выступление коллектив посвятил Украине.

Группа Kalush Orchestra зажгла сцену одной из самых престижных музыкальных премий MTV Europe Music Awards 2022, которая состоялась 13 ноября в Дюссельдорфе.

Украинский коллектив был приглашен в качестве специального гостя и создал особый номер, которому посвятил Украину.

Да, сначала Kalush Orchestra исполнил куплет новой песни, а уже потом зазвучала победная Stefania. также на сцене появились не только участники группы, но и танцоры в знаменитых розовых панамках.

Как рассказали Kalush Orchestra на своей странице в соцсетях, в Германии их встретили с овациями, а многие мировые знаменитости выразили свою поддержку Украине.

Kalush Orchestra / © Associated Press
Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

"Зрители встречали нашу группу с украинскими флагами! Слова поддержки Украины выразили Рита Ора, Дэвид Гетта, группа Muse, спасибо! А также лично встретились с группой One Republic, которые выразили поддержку Украине, и сказали, что им нравится музыка Kalush Orchestra", — рассказал коллектив.

Kalush Orchestra / © Associated Press
Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

В этом году награды MTV Europe Music Awards получили:

  • Тейлор Свифт — "Лучший артист", "Лучшая пописполнительница" и "Лучшее видео"
  • Ники Минаж - Лучшая песня" и "Лучший хип-хоп исполнительниц"
  • Дэвид Гетта - "Лучшая коллаборация" и "Лучший электронный артист"
  • Seventeen — "Лучший новый артист"
  • Lisa — "Лучший исполнитель K-Pop"
  • Anitta — "Лучшая латинская музыка"
  • Muse — "Лучший рок-исполнитель"
  • Gorillaz — "Лучшая альтернативная музыка"
  • BTS — "Лучшие фанаты"

Напомним, ранее группа Kalush Orchestra познакомилась с маленькой Златой из Канады, которая своим пением зарабатывала деньги для Украины.

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Дата публикации
Просмотры
489
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