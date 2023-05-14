Группа KAZKA красноречиво обратилась к Путину у стен суда в Гааге: "Ждем тебя, х*йло"

Группа KAZKA продолжает гастролировать по миру со своим концертным туром и на днях прибыла в Нидерланды.

Одним из городов, где у исполнителей должно состояться выступление стала Гаага, они не стали упускать случая и посетили Международный суд ООН. Именно это учреждение сейчас рассматривает иск Украины против страны-агрессорки России.

Участники KAZKA во главе с Александрой Зарицкой сделали красноречивое фото с украинским флагом на фоне здания суда с плакатом в руках, на котором обратились к Путину. Звезды призвали российского диктатора поскорее приезжать в Гаагу.

"Ждем тебя здесь, х*йло!", — написали в обращении к президенту РФ музыканты.

KAZKA / Фото: instagram.com/kazka.band

В комментариях украинцы поддержали призыв группы KAZKA и заявили, что также с нетерпением ждут увидеть российского лидера на скамье подсудимых.

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