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Группа KAZKA красноречиво обратилась к Путину у стен суда в Гааге: "Ждем тебя, х*йло"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
584
Время на прочтение
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Группа KAZKA красноречиво обратилась к Путину у стен суда в Гааге: "Ждем тебя, х*йло"

KAZKA / Фото: Валерий Вороненко

Музыканты высказали мнение всех украинцев.

Группа KAZKA продолжает гастролировать по миру со своим концертным туром и на днях прибыла в Нидерланды.

Одним из городов, где у исполнителей должно состояться выступление стала Гаага, они не стали упускать случая и посетили Международный суд ООН. Именно это учреждение сейчас рассматривает иск Украины против страны-агрессорки России.

Участники KAZKA во главе с Александрой Зарицкой сделали красноречивое фото с украинским флагом на фоне здания суда с плакатом в руках, на котором обратились к Путину. Звезды призвали российского диктатора поскорее приезжать в Гаагу.

"Ждем тебя здесь, х*йло!", — написали в обращении к президенту РФ музыканты.

KAZKA / © instagram.com/kazka.band
KAZKA / Фото: instagram.com/kazka.band

В комментариях украинцы поддержали призыв группы KAZKA и заявили, что также с нетерпением ждут увидеть российского лидера на скамье подсудимых.

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Дата публикации
Просмотры
584
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