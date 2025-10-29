Группа KAZKA окончательно ответила, будет ли принимать участие в нацотборе на "Евровидение" в третий раз

Группа KAZKA / © пресс-служба группы KAZKA

Солистка группы KAZKA — Александра Зарицкая — которая ранее была не уверена относительно участия коллектива в нацотборе, окончательно ответила на вопрос о "Евровидении-2026".

В своих Instagram-сторис певица призналась, что коллектив действительно планировал вернуться на сцену нацотбора и даже активно готовил заявку. Однако, после нескольких месяцев творческих поисков, команда решила, что на этот раз лучше сделать паузу.

"Мы несколько месяцев искали песню, которая бы смогла достойно представить нашу страну на "Евровидении", и действительно думали над возвращением на эту площадку. Но, к сожалению, не нашли песни, в которой были бы уверены на 100%", — поделилась Зарицкая.

Сторис группы KAZKA / © instagram.com/kazka.band

По словам артистки, Джамала, которая в этом году является музыкальным продюсером отбора, лично приглашала KAZKA присоединиться к конкурсу. Однако группа решила подождать, чтобы выйти на сцену с по-настоящему мощным материалом.

К слову, группа KAZKA уже дважды участвовала в нацотборе — 2018 и 2019 годах. Самым высоким результатом стало выступление с песней Apart, с которой коллектив занял третье место в финале.

Напомним, недавно экс-супруга Дзидзьо, певица Slavia, подалась на нацотбор на "Евровидение-2026". Артистка показала, как вместе с сыном готовила песню, с которой мечтает представить Украину на конкурсе.