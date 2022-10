Группа KAZKA посетила пострадавшую от ядерного удара Хиросиму и призвала мир уберечь от этого Украину

Группа KAZKA в рамках своего благотворительного тура отправилась в японский город Хиросима, который почти 80 лет назад пострадал от ядерного удара.

О своем визите в город группа рассказала на официальной странице в Instagram. Музыканты побывали в Мемориальном парке мира и показали, как выглядит Хиросима в наше время.

Кроме того, группа KAZKA устроили фотосессию на фоне пугающих экспонатов музея Мира и Купола Гембака с табличкой "It could happen in Ukraine. Аct now" (Это может произойти в Украине. Действуйте сейчас – ред.).

"Сегодня мы посетили современный музей и мемориал на месте, где непосредственно произошел взрыв. Увидели страшные кадры, от которых холодно и жутко. Но самое страшное то, что прямо сейчас, в 2022 году, Украине ежедневно угрожают ядерным ударом. Именно поэтому мы инициировали визит в Хиросиму. Наши миссия и обязанность — рассказывать о том, что сегодня происходит дома. О варварских методах агрессора, силой навязывающего нам свою волю", — рассказала группа KAZKA.

