Группа KAZKA представила альбом лучших хитов и рождественских треков, чтобы помочь детям из Харькова

Группа KAZKA представила альбом со своими лучшими хитами и рождественскими композициями под названием "Праздники".

В новый альбом вошли любимые треки, за пять лет существования коллектива набравшие наибольшую популярность среди украинских слушателей. Кроме этого, в сборник вошли четыре новые версии главных хитов, среди которых три акустических в сопровождении талантливого украинского пианиста Евгения Хмары.

"Для нас этот альбом — возможность создать новогодний муд, ведь каждый из нас заслуживает праздника, несмотря на все обстоятельства, постигшие Украину в этот сверхсложный год. Это шанс поблагодарить всех вас за эти невероятные 5 лет вместе и подвести итоги, поэтому каждый трек в сборники – особый и незаменимый в творчестве группы KAZKA", — рассказали музыканты.

KAZKA / Фото: пресс-служба группы KAZKA

К тому же, премьера альбома "Свята" имеет свою особую цель, а именно собрать 150 тысяч гривен для детей из разных детских домов Харькова, которые сегодня обустраиваются в более безопасном регионе Украины. Все средства по монетизации будут также перечислены на благотворительную инициативу.

"Благодаря релизу пластинки, мы мечтаем помочь обустроить условия для жизни детей из детских домов Харькова на новом месте и создать для них маленькую зимнюю сказку. Каждый из нас может почувствовать себя Тайным Миколайчиком и присоединиться к сбору. Чудеса случаются, нужно только верить и действовать!" ", — рассказывают участники KAZKA.

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