Группа KAZKA собрала потрясающую сумму в помощь ВСУ во время концерта для бойцов полка "Азов"

Группа KAZKA на днях устроила благотворительную встречу и небольшой концерт для бойцов полка "Азов".

Своим выступлением коллектив хотел не только поддержать наших героев, но и собрать деньги на нужды защитников на фронте.

Во время концерта коллектив собирал донаты для бойцов украинской армии, а также выставил на продажу свою первую музыкальную пластинку. Ее приобрели за немалую сумму — тысячу долларов, что примерно равняется 36,5 тысячам гривен.

"Позавчера на мероприятии для "Азова" продали нашу первую пластинку за 1000 долларов. И в общей сложности собрали 174 тысячи гривен на помощь воинам", — рассказала в сторис в Instagram солистка группы Александра Зарицкая.

KAZKA / Фото: instagram.com/kazka.band

Также певица поделилась своими впечатлениями после концерта и общения с бойцами "Азова".

"Мы под впечатлением от встречи с нашими героями из полка Азов. На днях я рассказывала, что пытаюсь находить силы, чтобы заниматься собой, уходом и т.д. Но после встречи с ребятами, я была шокирована, насколько они заряжены, улыбаются. Такие харизматические, интересные, веселые! Это и есть настоящий пример для меня. Люди, которые защищают нашу свободу, рискуют жизнью, находятся в самых экстремальных условиях, и все равно смеются и вдохновляют всех вокруг! Поэтому отвергаем грусть и плохое настроение! – написала Зарицкая.

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