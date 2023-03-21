Группа KAZKA зажгла на сцене крупнейшего в мире шоукейс-феста SXSW в США

Украинская группа KAZKA приняла участие в фестивале South by Southwest (SXSW), который ежегодно проходит в Остине (штат Техас, США).

18 марта на мероприятии прошел Украинский день, на котором артисты смогли в который раз напомнить миру о продолжающейся в нашей стране войне.

В этом году KAZKA – уже в расширенном составе – радовала техасскую публику своими хитами и новыми песнями и призвала всех поддерживать Украину в это непростое для всех нас время.

KAZKA / Фото: пресс-служба группы KAZKA

"Мы уже во второй раз здесь. И во второй раз с важной миссией – рассказать об Украине и получить поддержку от мира. Искренне радуемся, что каждый год на этом невероятном мероприятии в Остине собирается все больше украинцев и небезразличных американцев, которые болеют за судьбу нашей страны. Именно они являются той движущей силой, которая приближает нас к победе. Нам приятно быть здесь вместе, общей украинской громадой, чувствовать эмпатию зрителей и делиться творчеством ради будущего", — делится фронтвумен группы Александра Зарицкая.

KAZKA / Фото: пресс-служба группы KAZKA

Участие в фестивале также приняла группа Kalush Orchestra. Музыканты не только выступили на сцене масштабного мероприятия, но и зажгли вместе с известным рэпером Armani White под его хит Billie Eilish.

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