Группа "Курган и Агрегат" ошеломила, сколько денег собрала для ВСУ своими концертами в Европе

Украинская популярная группа "Курган и Агрегат" ошеломила результатом своего музыкального тура.

Так, коллектив недавно вернулся из Европы, где отыграл ряд благотворительных концертов. По словам группы, абсолютно каждый их шаг был спланирован так, чтобы собрать как можно большую сумму для помощи украинской армии. В частности, "Курган и Агрегат" не только собирал средства для ВСУ с билетов, но и проводил аукционы среди поклонников. И в результате музыканты привезли на Родину 14 млн 38 тыс. грн. Всю сумму они передадут на нужды войска.

"Было много сомнений ехать в евротур или нет, но решили все же попробовать. Ну и как видите, ни*у*во так попели/почитали репа за бугром! Итак, группа "Курган и Агрегат" привезла из европейского тура для Сил Обороны Украины 14 млн 38 тыс. грн. Из них 5 590 413 грн – это деньги из проданных билетов, то есть это донат на войско от участников группы! Остальные – это донаты и проданные лоты на аукционах!", – сообщили участники группы в Facebook.

Курган и Агрегат

Кроме того, своим примером музыкальный коллектив напомнил коллегам, какие суммы они на самом деле могут собирать для ВСУ за рубежом. И напоследок "Курган и Агрегат" поблагодарил всех, кто присоединялся к сбору.

"Вот такие цифры получаются, когда благотворительный тур не только на афишах называется благотворительный, но и на деле (певцы-гастарбайтеры, этот кусок текста для вас!) Спасибо всем, кто приходил на наши концерты, благодарим всех победителей аукционов, всех, кто просто так донатил! Мир всем украинцам", — добавили артисты.

Напомним, недавно актер Дмитрий Сова рассказал о новых подробностях службы в ВСУ. Звезда признался, что его перевели в другую бригаду.

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