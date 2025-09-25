Группа Latexfauna очаровала атмосферным клипом на новую мечтательную песню City

Группа Latexfauna

Украинская инди-поп группа Latexfauna порадовала поклонников приятной новинкой.

Коллектив презентовал новую песню City о мгновениях, из которых состоит наша жизнь: о коротких разговорах и долгих ночах, о победах и поражениях, о случайных влюбленностях и рассветах, которые хочется помнить. В композиции сочетается чувственное звучание Latexfauna, непринужденный ритм и легкая меланхолия. Так, City балансирует между живой энергией города и спокойной мечтательностью.

"Довольно часто мы идем к нашим целям через точки и запятые. Иногда нам надо поставить точку в чем-то очень важном, иногда - сделать паузу, передохнуть. И так мы движемся к цели", - комментирует новый трек фронтмен Latexfauna Дмитрий Зезюлин.

Для трека City уже сняли клип, режиссером которого стал Инди Хаит, который не впервые работает с коллективом. Видео, снятое полностью на кинопленку, продолжает идею песни о том, как легко превратить повседневность в вдохновение. Когда даже обычный день становится историей, наполненной светом, цветами и новыми мгновениями. Привычные будни оживают, становятся ярче и приятнее, когда есть ощущение правильного пространства и людей рядом. А каждый кадр напоминает: красота скрывается в мелочах, в моментах, когда можно просто быть.

